Marina Hoermanseder: Birthday Party auf dem Runway

Lederriemen, Gürtelschnallen und Nieten: Ihre außergewöhnlichen Kreationen begeistern nicht nur Stars wie Rihanna oder Lady Gaga. Ihre Strapskirts – oder auch Lederriemen-Röcke – sind legendär und gehören zu ihren Markenzeichen.

Die Modemacherin Marina Hoermanseder versteht es handwerkliche Raffinesse mit exzentrischen Designs zu kombinieren. Ausgefallene Schnitte, raffinierte Korsettdetails und ihre experimentelle Verwendung von Leder zeichnen ihre Kreationen aus. Ein Mix, mit dem sie es auf internationale Runways und in die Kleiderschränke von so manchem Promis geschafft hat. Doch nicht nur Avantgarde gehört zu ihren Stärken, auch ihre Ready-to-Wear-Kollektionen sind gefragt.

Fashion Show & Birthday Party

Ihren Unternehmenssitz hat Marina Hoermanseder in Berlin. Dort feierte sie vergangenen Freitag im Rahmen der Berlin Fashion Week ihr 10-jähriges Jubiläum. Birthday Party lautete das Motto, das mit einem visuellen Spektakel zelebriert wurde. Gefeiert wurde mit allem was dazu gehört. Von Kuchen, Schokolade bis hin zu Glitter, Blumen und Luftballons war alles als extravaganter Look auf dem Runway zu sehen, was man auch bei einer richtigen Geburtstagsparty vermuten würde.

Veranstaltungslocation war das Hotel Oderberger. Passend zum Motto schmückten eine Vielzahl Ballons das historische Gebäude. Als offizieller Nailpartner war Opi mit dabei. Die Nail-Artists stylten die Nägel der Models mit Cherry- und Rose-Charms, Tortenguss-ähnlichen 3D-Effekten, Candys und kleinen Hello Kittys.

Den kompletten Beitrag sowie Fotos der ausgefallenen Looks finden Sie auf Plusperfekt – Magazin für Diversity in Fashion, Curvy Fashion, Trends & LifeStyle.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 48

97267 Himmelstadt

09364 8157951



https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: PARINYA WONGWANNAWAT