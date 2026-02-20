Marco Schlimpert: Human Intelligence

Wie menschliche Intuition Unternehmensführung transformiert

In einer Welt voller Dashboards, KPIs und künstlicher Intelligenz steigt der Druck, Entscheidungen immer schneller und datenbasierter zu treffen. Doch was, wenn Zahlen allein nicht mehr reichen – weil die Realität in Organisationen komplexer ist als jede Kennzahl? Mit „Human Intelligence“ zeigt Marco Schlimpert, wie Intuition zur entscheidenden Führungskompetenz wird und analytische Klarheit mit menschlicher Tiefe verbindet.

„Manchmal weiß unser Unterbewusstsein mehr als unsere Dashboards – und erfolgreiche Führung bedeutet, beiden zuzuhören.“ Ausgehend von dieser Haltung nimmt Schlimpert die Leser mit in einen Führungsansatz, der nicht entweder-oder denkt, sondern Daten und Intuition bewusst synchronisiert. In einer persönlichen Krise entdeckt der Top-Manager und systemische Coach die Kraft der Intuition – und beginnt, sie im Business-Kontext einzusetzen: mit überraschend wirksamen Ergebnissen.

Ein zentrales Werkzeug dabei sind systemische Aufstellungen, mit denen verborgene Dynamiken in Teams, Projekten und Organisationen sichtbar werden. „Human Intelligence“ zeigt anhand konkreter Praxisbeispiele, wie Führungskräfte schwache Signale früh erkennen, Widerstände lösen und Entscheidungen treffen, die nicht nur „richtig“, sondern auch stimmig sind. So entsteht eine Unternehmenskultur, die Zusammenarbeit stärkt, Reibungsverluste reduziert – und messbare Wirtschaftlichkeit ermöglicht.

Statt endloser Meetings liefert das Buch klare Leitfragen, strukturiertes Vorgehen und sofort anwendbare Methoden: für mehr Fokus, Tempo und Tragfähigkeit in Strategie-, Innovations- und Veränderungsprozessen. „Human Intelligence“ ist damit ein Leitfaden für alle, die Organisationen wirklich bewegen wollen – mit Zahlenverstand und Resonanz.

Für wen ist dieses Buch?

Führungskräfte, die komplexe Entscheidungen sicherer treffen wollen

Unternehmerinnen und Unternehmer, die Kultur und Ergebnis zugleich entwickeln möchten

Change- und Projektverantwortliche, die Transformation beschleunigen wollen

HR- und People-Verantwortliche, die Teamdynamiken gezielt stärken möchten

Beraterinnen, Berater, Coaches, die systemische Methoden im Business wirksam einsetzen wollen

Buchdetails

Hardcover | ca. 220 Seiten | VÖ: 18.02.2026

ISBN: 978-3-98641-265-4

Preis (D): 25,00 EUR | Preis (A): 25,70 EUR

Zum Autor

Marco Schlimpert ist Diplom-Ingenieur (Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau) und blickt auf über zwei Jahrzehnte internationale Führungserfahrung in der Automobil-, Maschinenbau- und Chemiebranche zurück – vom Start-up bis in den Vorstand eines börsennotierten Konzerns. Seine Laufbahn führte ihn in 45 Länder und brachte ihn in Kontakt mit Menschen und Kulturen aus aller Welt. Heute begleitet er als Executive Mentor und Transformation Expert Organisationen, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Zudem ist er Fakultätsmitglied an der Academy for Continuing Education der TU Wien.

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

