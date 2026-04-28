„Mara und der Feuerbringer“ und „Ghostsitter“ im JMB Verlag

Hannover, April 2026 – Die erfolgreichen Fantasyreihen „Mara und der Feuerbringer“ und „Ghostsitter“ des Grimme-Preisträgers Tommy Krappweis haben ein neues verlegerisches Zuhause. Seit Anfang April werden die Reihen vom JMB Verlag betreut.

Der JMB Verlag übernimmt dabei sämtliche bisherigen Titel und plant, die bestehenden Ausgaben in Optik und Ausstattung unverändert fortzuführen. Tommy Krappweis: „Schließlich wollen wir alle, dass Buchreihen im Regal weiterhin ordentlich aussehen – egal, welcher Verlag draufsteht.“

Aktuell arbeitet JMB mit Lektorin Sophia Krappweis an neuen, korrigierten Ausgaben der bestehenden Bände. Jens Bolm: „Wir freuen uns besonders, dass wir für die neuen Fassungen noch das ein oder andere „Goodie“ als Bonusmaterial bekommen haben.“ So sollen zum Beispiel am Ende des dritten Bandes der Trilogie „Mara und der Feuerbringer“ die ersten zwei Kapitel von „Mara und die Wolfskrieger“ vorab veröffentlicht werden. Auch weitere „Ghostsitter“ Bände sind langfristig geplant.

Die Reihen „Mara und der Feuerbringer“ und „Ghostsitter“ gehören seit Jahren zu den beliebtesten Werken des Autors und haben sich sowohl im Jugend- als auch im All-Age-Bereich fest etabliert. Der JMB Verlag sieht im Ausbau dieser Marken ein wichtiges strategisches Element seines Programms.

Für Rückfragen oder Interviewanfragen steht der JMB Verlag gerne zur Verfügung.

Das Maraverse im JMB Verlag

Der JMB Verlag wurde 2008 von Jens Bolm gegründet und veröffentlicht vorrangig klassische Phantastik des 18.-20. Jahrhunderts und seit neuestem auch die Werke von Grimme-Preisträger Tommy Krappweis.

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