MAPWISE – BerufsorietierungsAPP – Meilenstein

1,5 Jahre Entwicklung: Beginn der spannendsten Projektphase

Aktuell befindet sich das Projekt MAPWISE in der Test- und Entwicklungsphase. Neben internen Tests wird der App-Prototyp gemeinsam mit den Zielgruppen erprobt und weiterentwickelt. Gleichzeitig arbeiten die Projektpartner an der Erstellung lokaler Inhalte und Touren in den jeweiligen Partnerländern und -städten sowie an der weiteren Verbreitung der App.

Erstes Testing mit Schüler:innen des Europagymnasiums in Kerpen

Am 04. Mai 2026 war die TALENTBRÜCKE im Rahmen der europäischen Projektwoche des Europagymnasiums Kerpen zu Gast. In einem rund dreistündigen Workshop vermittelten Projektleiter Steffen Leist und Praktikantin Maren Schmidt insgesamt 19 Schüler:innen der 9. Klasse praxisnah Einblicke in internationale Projektarbeit sowie den Design-Thinking-Prozess.

Durch interaktive Gruppenübungen erlebten die Teilnehmenden, wie unterschiedliche Ziele und Prioritäten innerhalb eines Teams die Zusammenarbeit beeinflussen. Ein Schwerpunkt lag auf der Berufsorientierungs-App MAPWISE. Die Schüler konnten aktiv an der Weiterentwicklung des App-Konzepts mitwirken, eigene Missionen und spielerische Elemente entwickeln sowie Feedback aus Sicht der Zielgruppe einbringen. Zudem erhielten sie die Möglichkeit, den App-Prototypen erstmals selbst zu testen.

Zweites Testing mit Schüler:innen des Schulzentrums in Slowenien

Vom 05. bis 07. Mai 2026 war die TALENTBRÜCKE gemeinsam mit allen Projektpartnern zu Gast im olski center Celje (SCC) in Slowenien. Im Mittelpunkt des internationalen Projektmeetings stand die Frage, wie Berufsorientierung für junge Menschen spannender, greifbarer und näher an der Realität gestaltet werden kann. Wie können Jugendliche Berufe nicht nur kennenlernen, sondern wirklich erleben? Was motiviert junge Menschen bei der Berufsorientierung wirklich? Und wie lassen sich Unternehmen, Schulen und Schüler:innen sinnvoll miteinander verbinden?

Um genau diese Fragen zu beantworten, kamen erstmals die drei zentralen Zielgruppen des Projekts

zusammen, Schüler:innen, Lehrkräfte sowie Unternehmen. In Workshops, Diskussionen und interaktiven Testphasen entstanden neue Ideen für digitale Touren, kreative Missionen und spielerische Challenges, die Jugendliche künftig direkt durch Berufsfelder und reale Arbeitswelten führen sollen. Ziel ist es, Berufsorientierung nicht nur zu erklären, sondern erlebbar zu machen.

Beim Besuch des Unternehmens CETIS in Celje konnten teilnehmende die Schüler:innen erste MAPWISE-Touren direkt in einem echten Arbeitsumfeld ausprobieren und authentische Einblicke erlangen, wenn auch erst einmal zu Testzwecken. Gleichzeitig brachten Unternehmen, Lehrkräfte und Berufsberater:innen ihre Erfahrungen und Erwartungen in die Weiterentwicklung der App ein. „Natürlich hätten wir gerne eine Möglichkeit Schüler:innen direkt zu Testen im Bewerbungsprozess, vielleicht hilft uns eine solche App aber auch dabei die „Passionierten“ ausfindig zu machen.“, sagte einer der teilnehmenden Unternehmer.

Die Erkenntnisse aus den Testphasen fließen nun direkt in die nächste Entwicklungsstufe von MAPWISE ein. Nutzer:innen dürfen sich künftig auf interaktive Berufserkundungstouren, digitale Challenges, Quizformate und multimediale Inhalte freuen, die reale Orte mit digitalen Erlebnissen verbinden und Berufsorientierung auf neue Weise zugänglich machen sollen.

Über die TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG

Die TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG ist ein führender Anbieter von Potenzialanalysen in NRW. Seit 2012 bietet das Unternehmen innovative Lösungen und Produkte, die höchste Qualitätsstandards in den Bereichen Potenzialanalyse, internationales Recruiting sowie ERASMUS+ erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter https://talentbruecke.de/ .

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