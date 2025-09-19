ManyMinds Group wächst weiter: Manage Media bringt TV- und Media-Kompetenz ins Netzwerk

Hamburg, 19. September 2025_ Die ManyMinds Group verstärkt ihr Netzwerk durch die Integration der Mediaagentur Manage Media. Mit ihrer Expertise in ganzheitlicher Mediaplanung und TV-Strategien bringt Manage Media eine neue Dimension in das Portfolio ein. In Kombination mit den bestehenden Einheiten entsteht eine noch engere Verzahnung von Media, Social und Performance. Das Ziel ist es, eine individuelle Beratung auf Augenhöhe mit führenden Mediaagenturen anzubieten.

Gründer Jens Merheim, ehemaliger Geschäftsführer von Pilot, und sein Team bringen jahrzehntelange Erfahrung aus Netzwerkagenturen und Pitchberatungen mit. Manage Media steht für wirkungsorientierte Beratung, transparente Planung und individuelle Betreuung.

„Mit Manage Media erweitern wir unsere Kompetenz in Media-Strategie und -Beratung. Unternehmen suchen heute nach Lösungen, die den Aufwand minimieren und gleichzeitig Verantwortung für messbare Ergebnisse übernehmen. Genau das bieten wir: fundierte Expertise, integrierte Lösungen und einen klaren ROI“, sagt Michael Schierhold, Geschäftsführer der ManyMinds Group.

Auch Jens Merheim sieht im Zusammenschluss klare Vorteile: „Für unsere Kunden wollen wir künftig ein noch individuelleres und disziplinübergreifendes Angebot schaffen, das exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Durch die Zusammenarbeit mit der ManyMinds Group können wir Leistungen flexibel bündeln und Spezialisten gezielt einsetzen.“

Neue Rolle der Mediaagenturen

Mit der Integration von Manage Media zeigt die ManyMinds Group, wie moderne Mediaagenturen arbeiten sollten: mit klaren Spezialisten für jede Disziplin, die sich je nach Kundenbedarf individuell zusammenstellen lassen. So profitieren Kunden von maßgeschneiderten Lösungen, statt pauschal für ein gesamtes Leistungsspektrum zahlen zu müssen.

Gero Maskow, Geschäftsführer der ManyMinds Group, fasst zusammen: „ManyMinds wächst mit der Manage Media um eine weitere wichtige Dimension. Wir sind überzeugt, dass Media im Zusammenspiel mit Social und Performance deutlich wirkungsvoller ist als herkömmliche Kampagnen. Mit Jens und seinem Team erhalten wir eine wertvolle Ergänzung mit umfassender Seniorität und Expertise für alle Online- und Offline-Touchpoints.“

Über Manage Media

Manage Media ist eine Beratung für ganzheitliche Mediaplanung und -strategie inklusive TV. Das Team bringt langjährige Erfahrung aus Netzwerkagenturen und Pitchberatungen ein und kombiniert Media, Digital und Social zu integrierten Lösungen mit klarer Wirkung.

Die ManyMinds Group wurde 2024 von Michael Schierhold, Ralf-Michael Rokoss und Andreas Jacobs gegründet. Als Social Performance Media Group verbindet sie die Stärken eigenständiger Agenturen, um Marken mit kreativen Lösungen und datenbasiertem Know-how zu unterstützen. Ziel ist es, Kunden entlang der gesamten Customer Journey zu begleiten und erfolgreich zum Abschluss zu führen.

Weitere Informationen unter: manyminds.com.

