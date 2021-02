Mango und Erdbeere tanzen in der Tasse Tango – Monatstee im Februar

10% Rabatt auf Grün- und Schwarzteemischung “Sonnentango” – Nur im Februar

Der Februar gilt nicht gerade als der gemütlichste Monat des Jahres. Oftmals beschert er uns eine erneute Kältewelle und anstatt die ersten Frühlingsboten zu bewundern, starrt man meist an graue Wolken am Himmel. Nasskaltes Schmuddelwetter und eintöniges Grau in Grau können ganz schön aufs Gemüt schlagen. Doch gegen Schlechtwetter-Frust gibt es zum Glück ein patentiertes Hausmittel – auf dem heimischen Sofa in aller Gemütlichkeit eine heiße Tasse Tee genießen. Da kommt der neue Tee des Monats Sonnentango des Hanauer Tee Online-Shops AURESA gerade richtig. Die bunte Mischung aus grünem und schwarzem Tee ist nämlich nicht nur ein starker Wachmacher, sondern sorgt mit seinem exotisch-fruchtigen Geschmack nach Erdbeeren und Mango auch für echte Sommerstimmung.

Eine farbenfrohe Teemischung für graue Wintertage

Neben grünem und schwarzem Tee enthält die Teemischung “Sonnentango” noch tropische kandierte Ananas und Papaya, strahlend gelbe Sonnenblumenblüten und feine Erdbeeren. Der vollmundige und kräftige Schwarztee steht hier im Einklang mit dem feinen und leicht herben Grüntee. Der Geschmack von exotischer Mango wird durch die tropische Süße von kandierter Ananas und Papaya noch zusätzlich hervorgehoben. Erdbeeren sorgen mit ihrer zarten Fruchtsüße für eine sommerliche Note.

“Mit unserem “Sonnentango” wollten wir einen Tee kreieren, der das Gefühl von Sommer verkörpert. Ich finde, das ist unseren Teekreativen perfekt gelungen. Tropenfrüchte, süße Erdbeeren und bunte Blüten – sommerlicher geht es kaum. Dieser Tee verbreitet einfach gute Laune. Apropos Sommer, auch bei höheren Temperaturen kann man unseren “Sonnentango” noch problemlos trinken. Schließlich schmeckt er auch eisgekühlt und eignet sich sehr gut als Basis für einen exotischen Eistee”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA.

Das AURESA Versprechen – Teegenuss mit bestem Gewissen

Sämtliche Bestellungen im Online-Shop von AURESA werden mit DHL GoGreen und damit komplett CO2-neutral verschickt. Sowohl Bürogebäude und Lager als auch der Shopserver des Teeversands werden mit Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben. Die Tees werden allesamt fair gehandelt und das Unternehmen legt großen Wert auf eine gerechte Behandlung und Bezahlung aller an der Teeproduktion beteiligten Arbeiter. Ein besonderer Fokus liegt bei AURESA auf Bio Tee, da dieser auf eine für Mensch und Umwelt besonders schonende Weise angebaut und hergestellt wird.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.