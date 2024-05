Manfred Dungl gewinnt bei internationalem Speaker Slam!

Inhalt der Rede: Entfalte Dein Potential, finde mehr Freude in Deiner beruflichen Rolle und werde zum Hauptdarsteller in Deinem Leben!

Manfred Dungl holt Excellence Award bei 17. internationalen Speaker Slam!

Beim 17. internationalen Speaker Slam am 25.April 2024 in Mastershausen bei Frankfurt am Main gewinnt Manfred Dungl (62) aus Wien den begehrten Excellence Award. Seine außergewöhnliche Bühnenperformance, die gleichermaßen bewegend wie humorvoll war, überzeugte nicht nur das Publikum, sondern auch die internationale Jury.

Der Speaker Slam, ein renommierter Rednerwettbewerb von Hermann Scherer ausgerichtet, fand bereits in Metropolen wie New York, München, Hamburg, und Stuttgart statt und hat sich als Plattform für inspirierende und innovative Vorträge etabliert. Trotz einer langen Warteliste und einer anspruchsvollen Vorqualifikation nahmen in diesem Jahr über 130 Teilnehmer aus 18 Ländern teil, die in nur 4 Minuten auf zwei Bühnen gleichzeitig ihre Themen präsentierten. Die Veranstaltung wurde live übertragen, und erlangte dadurch eine globale Reichweite.

In seiner preisgekrönten Rede sprach Dungl darüber, wie Menschen in Unternehmen mehr Glück und Freude in ihrer zugewiesenen Rolle finden können. Als professioneller Schauspieler und Coach verfügt er über die Erfahrung, dass das Gefühl, die Hauptrolle im eigenen Leben zu spielen, entscheidend für wahre Erfüllung ist. Seine energiegeladene Präsentation zeugte von seiner Expertise, Menschen zu mehr Wirkung und Präsenz zu verhelfen. Ebenso viele Teilnehmer beschrieben den Vortrag als zutiefst berührend.

Dungl gewährte in seiner Rede auch emotionale Einblicke in seine Anfangsjahre als Schauspieler. Er fühlte sich unsicher und glaubte, andere seien besser und würden mehr ausstrahlen. Als begnadeter Parodist versuchte er, sich Rollen durch das Nachahmen großer Kollegen anzueignen, was jedoch kläglich scheiterte.

Seine Erkenntnis kam, als er sich nicht mehr fragte, was er sein will, sondern wer er sein möchte. Heute fühlt er sich als Hauptdarsteller seines eigenen Lebens.

„Die Verleihung des Excellence Awards ist für mich eine Bestätigung“, erklärt Dungl. „Sie zeigt mir, wie wichtig meine Arbeit ist und wie vielen Menschen ich zu mehr Freude im Job und in ihrer Rolle verhelfen kann.“

Die Buchung für einen Vortrag in New York am Tag nach dem Speaker Slam unterstreicht das internationale Interesse an Dungls inspirierenden Ansätzen.

