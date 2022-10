Online-Formular aus dem zerb verlag erfasst Erbrechtsanfragen digital und strukturiert sie übersichtlich für das Erstgespräch vor.

„Mandatsanfrage Online“ ist ein Online-Formular für die eigene Kanzlei-Webseite. Es strukturiert Erbrechtsanfragen vor und fragt dazu alle relevanten Informationen für ein Erstgespräch mit dem Mandanten ab. Die neue Anwendung aus dem renommierten zerb verlag bereitet die Daten übersichtlich für den Erbrechtler auf und ermöglicht ihm so eine zeit- und kostensparende Vorbereitung und unterstützt ihn gleichzeitig bei der Selektion wirtschaftlich interessanter Mandate.

Per digitaler Eingabemaske werden die Eckdaten des erbrechtlichen Problems durch den Mandanten selbst erfasst. Dazu wird er durch einen vordefinierten Fragenkatalog gelotst, der speziell auf die Belange erbrechtlicher Kanzleien zugeschnitten ist. Für den Mandanten zeichnet sich der Eingabeprozess durch eine leichte Bedienung, laienfreundliche Formulierungen und eine intuitive Benutzerführung aus, die ihm ein schnelles und unkompliziertes Einfügen seiner Daten ermöglicht. Die komfortable Anwendung wird als Link durch die Kanzlei auf der eigenen Homepage selbst eingebunden, sodass potenzielle Anfragen direkt darüber erfolgen können. Besondere technische Voraussetzungen sind hierfür nicht notwendig.

Die Daten werden nach der Eingabe zusammengefasst als PDF-Datei per E-Mail an die Kanzlei – und auch an den Mandanten – übermittelt und stehen zur direkten Auswertung zur Verfügung. Damit ermöglicht „Mandatsanfrage Online“ eine effiziente Bearbeitung von Erbrechtsanfragen und die Bereitstellung aller notwendigen Informationen, die für ein Erstgespräch mit dem Mandanten erforderlich sind. „Mandatsanfrage Online“ spart der Kanzlei damit kostbare Zeit in der Erfassung der wichtigen Eckpunkte für ein Erstgespräch und strukturiert die Informationen für die unmittelbare Bearbeitung übersichtlich vor.

Weitere Informationen zur Anwendung unter: mandatsanfrage.online

zerb verlag – der Fachverlag für die Erbrechtspraxis – bietet neben der der gleichnamigen „ZErb“, Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis, ein umfangreiches Buchprogramm rund um das Thema Erbrecht. Der zerb verlag ist eine Marke der Juristische Fachmedien Bonn GmbH.

