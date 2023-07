Mandala-Armbänder – ideal als Geschenk oder für einen selbst

Sommerliche Kollektion von boonbirds®

Im Frühling und Sommer tragen viele gerne farblich passende Armbänder zu ihren T-Shirts oder Kleidern. Dazu eignen sich die neuen Mandala-Armbänder von boonbirds® perfekt: Die Mandala-Armbänder sind an zarte, bunte Bändchen geknüpft und besonders fein gearbeitet, so dass die ornamentale Symbolik optimal zur Geltung kommt. Sie helfen Kraft zu tanken, das Selbstvertrauen zu stärken oder Lebensfreude zu zeigen. Ideal, um sich selbst eine Freude zu machen oder sie an einen lieben Menschen zu verschenken.

Der Begriff Mandala stammt ursprünglich aus dem Indischen und bedeutet so viel wie Kreis. Mandalas haben seit jeher eine magische oder religiöse Bedeutung, sie können neue Energien schenken, Kraft geben oder das ureigene Vertrauen stärken. boonbirds® führt diese Tradition weiter: Die Mandala-Armbänder haben eine Bestimmung – man kann ihre Energien z.B. nutzen, um jemandem Glück zu wünschen oder seinen Dank auszudrücken. Ganz neu gibt es die hochwertigen Mandala-Armbänder in sechs verschiedenen Varianten. Alle Mandala-Anhänger sind dabei nickelallergiefrei und sehr filigran ausgearbeitet und entweder 14-Karat-vergoldet, rosevergoldet oder als Edelstahl-Variante erhältlich.

Die Mandala-Armbänder sind auf wunderschönen, edlen Karten befestigt, auf die verschiedene Sprüche wie „Celebrate yourself“, „Make it happen“, „Stay as you are“ oder „Manifest your destiny“ passend zur Legierung metallfoliengeprägt sind. Egal, ob Sie sich für die Variante „connection“, „love“, „luck“, „joy“ „trust“ oder „friendship“ entscheiden, die Mandala-Armbänder begleiten denjenigen, der sie trägt, durch den Alltag und helfen nicht nur dabei, zuversichtlich zu bleiben, sondern stehen auch für Lebensfreude, Glück und den Glauben an sich selbst.

Die Mandala-Armbänder sind unter www.boonbirds.com für jeweils 9,99 Euro erhältlich.

Boonbirds® ist eine Marke der HCA Collection Handels-GmbH mit Sitz im schleswig-holsteinischen Bargteheide. HCA ist seit über 31 Jahren als Produzent und Händler im nationalen und internationalen Raum im B2B-Bereich tätig. Mit der neuen Marke boonbirds® tritt das Unternehmen erstmals direkt an den Endverbraucher heran und erschuf zusammen mit einem Kreativ-Team „Lucy“ – boonbird der ersten Stunde und Markenbotschafterin. Besonders ansteckend sind Lucys Lebenslust, ihr Humor und ihre Überschwänglichkeit. Lucys Schlagfertigkeit ist unübertroffen und alle Herz-Motive sowie jede Menge boons rund um die Themen (Selbst-) Liebe, Zuversicht und Freundschaft wurden ihr gewidmet. Wer mehr über Lucy und ihr leicht chaotisches Leben zwischen Studium und Bar-Job erfahren möchte, wer wissen will, warum sie sich viel zu schnell in den DJ verliebt, bei Open-Mic-Nights sofort auf die Bühne stürmt und immer auf der Suche nach einem coolen Cocktail-Rezept ist, kann ihr auf Instagram folgen.

https://www.instagram.com/boonbirds/

