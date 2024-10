Managerbund Reutlingen bei DVAG Direktion Peter Starzmann mit Gastvortrag SPARTANER TEAM.DE

Das Produktivtreffen des Managerbundes Reutlingen e.V. fand mit mehr als 20 UnternehmerInnen der Region Reutlingen, Tübingen bis Stuttgart bei der Direktion für Deutsche Vermögensberatung Peter Starzmann in Kusterdingen statt. In seiner Vorstellung der DVAG Services betonte er, sein Team berät zu finanziellen Fragen von Versicherungen über Geldanlagen bis hin zu Altersvorsorge, Gesundheit und Beruf. Peter Starzmann meinte“ Ein Pluspunkt bei ihnen sei alles aus einer Hand, speziell auch für Unternehmen – exakt aufeinander abgestimmt und den Wünschen entsprechend ausgerichtet – zu bekommen“. Mit einer aktuellen Einschätzung der Finanz- und Marktentwicklungen stand er für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Ein fühlbarer Mehrwert für alle Vereinsmitglieder.

Im Gastvortrag der SPARTANER erläuterte Geschäftsführer und Lead Volker Feyerabend das vom Land Baden-Württemberg prämierte Sport- und Gesundheitskonzept der SPARTANER und die rasanten Firmenentwicklungen. „Ein individuelles, betriebliches, persönliches und ganzheitliches Gesundheitsmanagement in einem interdisziplinären Ansatz, mit Spaß und Coolnessfaktor, verbunden sei das Besondere“, so Feyerabend. Seine Vorstellung der neuesten Produkte und Services, beispielsweise einer Stoffwechselanalyse und Leistungsdiagnostik für jeden und die Firmenwachstumsbereiche Live-, Gesundheits- und Personalcoaching weckte einiges an Neugier. Seine kleinen Filmchen, Kundenerfahrungen, strategischen Entwicklungen und eine Video-Show der letzten Gesundheits-, Sport- und Coaching-Reise waren Basis für Gespräche und eine Fragerunde.

Darüber hinaus hatten die Mitglieder und Gäste die Möglichkeit „Insides“ ihres Betriebes und der Branchen zu berichten und, wie jedes Mal, aktiv zu netzwerken. Ein interessanter, offener Austausch- auch mit anwesenden SPARTANER Kunden, Volker Feyerabend und Peter Starzmann- beim gemeinsamen Abendessen rundeten den Abend ab.

Wir sind ein lokaler Firmenverbund aus Reutlingen und Umgebung, mit dem Ziel, uns firmenübergreifend gegenseitig zu unterstützen.

In vielen verschiedenen Bereichen wie z.B. Marketing, Kundenunterstützung, Mitarbeiterausbildung, Logistik können wir viel voneinander lernen und geben uns das Wissen weiter.

Unser Ziel ist es, zwischen Menschen ein Netzwerk aus Wirtschaftskraft zu schaffen um miteinander mehr zu erreichen – für unsere Firmen, Mitarbeiter und Kunden.

Vorrangiges Ziel des Vereins ist die Jugendförderung und Ausbildung/Fachkräfte.

