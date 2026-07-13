ManageEngine startet neues Ökosystem für Partner und Entwickler

Das neue Ökosystem bringt Entwickler bei Partnern, Kunden und die Plattform-Teams bei ManageEngine zusammen, um Innovationen gemeinsam voranzutreiben und Unternehmen dabei zu unterstützen, IT-Prozesse schneller und effizienter umzusetzen.

ManageEngine, eine Geschäftssparte der Zoho Corporation und führender Anbieter von IT-Management- und -Sicherheitslösungen für Unternehmen, gibt den Start eines Partner- und Entwickler-Ökosystems über ManageEngine Marketplace bekannt. Unternehmen können dort ab sofort Erweiterungen für die Plattformen von ManageEngine bereitstellen und entdecken, darunter Integrationen, Add-ons und Plug-ins. Dieser Launch erweitert die bestehenden Plattformfunktionen von ManageEngine und ermöglicht es Unternehmen, mit spezialisierten Erweiterungen aus dem Partner-Ökosystem ein breiteres Spektrum an Anforderungen abzudecken.

„Da Software-Entwicklung durch leistungsfähige KI-Tools zunehmend einfacher zugänglich gemacht wird, erwarten Kunden eine sichere, effiziente und flexible Möglichkeit, die Funktionen ihrer Plattformen zu erweitern. Der ManageEngine Marketplace eröffnet Entwicklern ab sofort neue Möglichkeiten, Funktionen bereitzustellen, die weit über die nativen Funktionen von ManageEngine hinausgehen. Gleichzeitig bleiben die Qualitäts-, Sicherheits- und Governance-Standards gewahrt, auf die unsere Kunden vertrauen“, sagt Rajesh Ganesan, CEO von ManageEngine. „Wir freuen uns darauf zu sehen, wie unser Ökosystem aus Entwicklern, Partnern und Kunden durch diese Initiative Innovationen vorantreibt, zusammenarbeitet und wächst.“

Zentrale Anlaufstelle für Erweiterungen der ManageEngine-Plattformen

Unternehmen setzen heute zahlreiche IT-Lösungen ein, die nahtlos zusammenarbeiten müssen, um spezifische fachliche und operative Anforderungen zu erfüllen. Der ManageEngine Marketplace ergänzt die bestehenden Kernplattformen um spezialisierte, von Entwicklern erstellte Funktionen sowie branchenspezifische Erweiterungen und individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Diese Kombination aus leistungsstarken Plattformen und Innovationen aus dem Partner-Ökosystem beschleunigt die Entwicklung von Lösungen, erweitert die Anpassungsmöglichkeiten und unterstützt Unternehmen dabei, individuelle Anforderungen gezielter abzudecken.

Ein Ökosystem mit Mehrwert für alle Beteiligten

Der ManageEngine Marketplace basiert auf einem Modell, das allen Beteiligten einen zusätzlichen Mehrwert bietet.

• ManageEngine entwickelt Enterprise-taugliche Plattformkomponenten und erweitert die Kernfunktionen seiner Lösungen, um auch hohe Anforderungen von Unternehmen zuverlässig abzudecken.

• Entwickler bei Partnern nutzen die Infrastruktur, Entwickler-Tools und Business-Programme von ManageEngine, um Erweiterungen schneller zu entwickeln, bereitzustellen und auf den Markt zu bringen.

• Kunden können spezialisierte Erweiterungen nutzen, die auf konkrete geschäftliche Herausforderungen zugeschnitten sind, und so den Nutzen der ManageEngine-Plattformen gezielt ausbauen.

„Die Lösungen von ManageEngine werden von vielen unserer europäischen Kunden intensiv genutzt und geschätzt. Über das Marketplace-Programm begleiten wir nun auch ihre Plattform-Weiterentwicklung. Der Marketplace ermöglicht es uns, unsere Expertise in skalierbare Lösungen zu überführen, wiederkehrende Umsätze zu schaffen und unsere Marktreichweite zu vergrößern“, sagt Sivakumar Ramasamy, Gründer und CEO von ISNIA Technologies, einem ManageEngine-Partner, der sich auf KI-gestützte Datenlösungen und Enterprise-Automatisierung spezialisiert hat.

Framework für Entwicklung und Vertrieb – mit Fokus auf Sicherheit und Geschwindigkeit

Der ManageEngine Marketplace ist offen konzipiert und ermöglicht es Entwicklern bei Partnern, unabhängigen Software-Anbietern und Kunden, Erweiterungen mithilfe des Extension Frameworks von ManageEngine schneller zu entwickeln und bereitzustellen.

Entwickler und Partner können auf dem offenen Marketplace Erweiterungen bereitstellen. Gleichzeitig überwacht ein dediziertes ManageEngine-Team jede Einreichung in Hinblick auf Validierung, Governance und Qualitätssicherung. So verbindet ManageEngine die Innovationskraft eines offenen Ökosystems mit den Anforderungen von Unternehmen an Sicherheit und Compliance. Jede Erweiterung wird vor der Veröffentlichung auf Funktionalität, Sicherheit und Compliance geprüft. Dadurch bleibt das Ökosystem agil und gleichzeitig können Unternehmen jeder veröffentlichten Erweiterung vertrauen.

ManageEngine ist eine Geschäftssparte der Zoho Corporation und ein führender Anbieter von IT-Management-Lösungen für Unternehmen weltweit. Mit einer leistungsstarken, flexiblen und KI-gestützten Plattform für das Management digitaler Unternehmen unterstützt ManageEngine Unternehmen dabei, ihr Geschäftsprozesse standortunabhängig besser, sicherer und effizienter zu gestalten.

Weitere Information finden Sie unter www.manageengine.com

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