ManageEngine ServiceDesk Plus erhält ITIL-Zertifizerung für 14 ITSM-Anwendungsfälle

ManageEngine tritt dem Programm „Accredited Tool Vendors (ATV)“ von PeopleCert als Silber-Mitglied bei

ServiceDesk Plus, die KI-gestützte Unified-Service-Management-Plattform von ManageEngine, eine Geschäftssparte der Zoho Corporation und führender Anbieter von IT-Management-Lösungen für Unternehmen, hat die ITIL-Zertifizierung für 14 IT-Service-Management-Anwendungsfälle (ITSM) erhalten. Diese Zertifizierung wird von PeopleCert, einem führenden internationalen Anbieter von Schulungen und Zertifizierungen vergeben und bedeutet, dass ManageEngine als Silber-Mitglied dem ATV-Programm von PeopleCert beitritt. Dies bestätigt noch einmal den Einsatz von ManageEngine, eine ITSM-Plattform zu entwickeln, die auf branchenweit anerkannten Best Practices basiert.

ITIL ist nach wie vor der weltweit am meisten anerkannte ITSM-Best-Practice-Standard, der Unternehmen bei der Prozessoptimierung für die Bereitstellung von Services unterstützt. Im Rahmen ihres ATV-Programms überprüft PeopleCert die ITIL-Ausrichtung von ITSM-Anbietern durch eine umfassende Bewertung der Funktionalität der Lösung sowie der ITIL-Kenntnisse aller Mitarbeiter, die auf Anbieterseite in Aufgaben wie Entwicklung, Vertrieb und Implementierung involviert sind.

Die Aufnahme von ManageEngine in das ATV-Programm verdeutlicht noch einmal die Kompetenz des Unternehmens im Bereich ITSM und seine Expertise beim Aufbau einer Service-Management-Plattform, die genau auf ITIL-Standards ausgerichtet ist. ManageEngine-Kunden können so direkt auf der ServiceDesk Plus-Plattform branchenweit empfohlene Best Practice Workflows entwickeln und implementieren.

„Unternehmen vertrauen auf ITIL, um erfolgreich zu bleiben. Für sie ist ITIL nicht nur eine Marke, sondern eine Quelle für bewährte Workflows. Wenn ein Anbieter behauptet, ITIL-Standards einzuhalten, weckt dies hohe Erwartungen hinsichtlich der Qualität der angebotenen Implementierungen. Aus diesem Grund hat PeopleCert das ATV-Zertifizierungsprogramm ins Leben gerufen“, sagt Dmitry Isaychenko, Portfolio Director bei PeopleCert. „Wir freuen uns deshalb, ManageEngine als ITIL-zertifizierten Anbieter begrüßen zu dürfen. Gemeinsam können wir Unternehmen dabei unterstützen, fundiertere Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl von ITSM-Tools und der Planung langfristiger Investitionen in ihre Implementierungen zu treffen.“

14 wichtige ITSM-Anwendungsfälle ITIL-zertifiziert:

Diese Zertifizierung bestätigt die ITIL-Ausrichtung von ServiceDesk Plus für 14 Anwendungsfälle, darunter Change-Management, Bereitstellungs-Management, Vorfall-Management, IT-Asset-Management, Wissens-Management, Analyse und Reporting, Überwachungs- und Ereignis-Management, Problem-Management, Release-Management, Service-Katalog-Management, Service-Konfigurations-Management, Service-Finanz-Management, Service-Level-Management und Service-Anforderungs-Management. Aktuell ist ManageEngine als Silver-Mitglied Teil des ATV-Programms und plant durch die Zertifizierung weiterer ManageEngine-Mitarbeiter in die nächsthöhere Stufe aufzusteigen.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit PeopleCert und die Aufnahme in ihr ITIL-ATV-Programm. Diese Partnerschaft bestätigt unser Engagement für den Aufbau einer erstklassigen Service-Management-Plattform, die sich an den bewährten Standards der Branche orientiert“, sagt Kumaravel Ramakrishnan, Director of Technology bei ManageEngine. „Seit mehr als 20 Jahren ermöglicht ServiceDesk Plus es unseren Kunden, die Bereitstellung von Services für ihre Teams zu optimieren. Wir werden auch in Zukunft intensiv in Technologien wie KI investieren, um dies weiterhin zu gewährleisten und voranzutreiben, um unseren Bestands- und Neukunden transformativen Mehrwert zu bieten. ServiceDesk Plus wird sich als smarte Service-Management-Plattform weiterentwickeln, die sich an den bewährten Standards der Branche orientiert und IT-Teams in Unternehmen transformative Ergebnisse bietet.“

Preis und Verfügbarkeit:

ServiceDesk Plus ist in drei Versionen erhältlich: Standard, Professional und Enterprise. Die Standardversion ist ab 13 US-Dollar pro Nutzer und Monat erhältlich. Weitere Informationen zu den Versionen und Angeboten von ServiceDesk Plus finden Sie unter https://mnge.it/sdp-editions.

Über ServiceDesk Plus:

ServiceDesk Plus ist die KI-gestützte Unified-Service-Management-Plattform von ManageEngine, einer Geschäftssparte der Zoho Corporation und führender Anbieter von IT-Management-Lösungen für Unternehmen. ServiceDesk Plus basiert auf branchenweit empfohlenen ITSM-Best Practices und ist mit kontextbezogenen IT- und Geschäftsprozessintegrationen ausgestattet, die Service-Desk-Teams dabei unterstützen, ihre Tätigkeiten effektiver auf die Geschäftsziele ihres Unternehmens auszurichten. Mit nativen Funktionen für das Enterprise-Service-Management und uneingeschränkte Erweiterbarkeit durch Low-Code-Scripting unterstützt ServiceDesk Plus Unternehmen bei der Entwicklung, Bereitstellung und Unterstützung ihrer Services. Die Lösung ist in drei Versionen und 37 Sprachen erhätlich.

Weitere Informationen zu ServiceDesk Plus und seinen Funktionen finden sie unter manageengine.com/service-desk.

Über ManageEngine

ManageEngine ist eine Geschäftssparte der Zoho Corporation und bietet sowohl internationalen Unternehmen als auch Managed-Services-Anbietern umfassende On-Premises- und Cloud-basierte Lösungen für die Bereiche IT- und Sicherheits-Management. Sowohl etablierte Unternehmen als auch Start-ups – darunter neun von zehn Fortune-100-Unternehmen – setzen auf die Echtzeit-IT-Management-Tools von ManageEngine, um den Betrieb ihrer IT-Infrastruktur zu optimieren, einschließlich Netzwerke, Server, Anwendungen, Endpoints und vielem mehr. ManageEngine verfügt über 18 Rechenzentren, 20 Standorte und einem Netz von mehr als 200 Vertriebspartnern weltweit, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsprozesse und ihre IT aufeinander abzustimmen.

Firmenkontakt

ManageEngine (Kontakt: PR-Agentur)

Sven Kersten-Reichherzer

Sendlinger Straße 42A

80331 München

+49 89 211 871 36



https://www.manageengine.com/de/

