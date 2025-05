ManageEngine erweitert seine Unified-PAM-Plattform um native Intelligenz und moderne Automatisierungsfunktionen

ManageEngine führt KI-gestützte Optimierungen im Cloud-Infrastructure-Entitlements-Management(CIEM)-Modul von PAM360 ein, um die Cloud Access Governance zu verbessern

Austin, USA, 07.05.2025 – ManageEngine, eine Geschäftssparte der Zoho Corporation und führender Anbieter von IT-Management-Lösungen für Unternehmen, erweitert seine Privileged-Access-Management(PAM)-Plattform PAM360. Die PAM-Lösung bietet ab sofort KI-gestützte Verbesserungen, darunter einen intelligenten Least-Privilege-Zugriff und Empfehlungen für Richtlinien zur Risikominimierung.

Außerdem hat ManageEngine ein neues Modul zur Automatisierung privilegierter Aufgaben eingeführt, das auf Qntrl, der zentralen Workflow-Plattform von Zoho basiert. Zusammen unterstützen diese neu hinzugefügten Funktionen Unternehmen dabei, unternehmensweite Verwaltungsprozesse zu automatisieren, mithilfe von intelligenten, kontextbasierten Kontrollen Zugriffe mit minimalen Berechtigungen im großen Maßstab durchzusetzen und Sicherheitsrisiken durch automatisierte Maßnahmen zu minimieren.

KI-gesteuerter Zugriff für Least Privilege Access:

Herkömmliche PAM-Module, die auf statischen Richtlinien und manuellen Prozessen basieren, arbeiten oft ohne ausreichenden Kontext. Das kann zu übermäßigen, falschen Berechtigungen und Konfigurationsfehlern führen. Um diese Herausforderungen zu adressieren, sollten Unternehmen einen adaptiven, kontextbasierten und KI-gesteuerten Ansatz für die Verwaltung privilegierter Zugriffe nutzen, um eine dynamische, risikoorientierte Zugriffskontrolle zu ermöglichen. Zudem suchen laut den ManageEngine 2024 Identity Security Insights 68 Prozent der befragten Unternehmen aktiv nach KI-gesteuerten Verbesserungen für ihre risikoorientierte Zugriffskontrolle.

„Die aktuellen hybriden Multi-Cloud-Umgebungen haben zu einer explosionsartigen Zunahme menschlicher und nicht-menschlicher Identitäten geführt. Das hat komplexe Zugriffsprozesse und eine ebenso rasante Zunahme von Berechtigungen zur Folge. Um dieses Problem zu lösen, benötigen Unternehmen dynamische Richtlinien, mit dem sie das Prinzip von Zugriffen mit minimalen Berechtigungen effektiv in ihren Identitätsstrukturen durchsetzen können. Mit dem KI-gesteuerten CIEM-Modul in PAM360 können IT-Sicherheits-Teams intelligente Richtlinien für Zugriffe mit minimalen Berechtigungen erstellen, riskante Berechtigungen proaktiv kennzeichnen und Maßnahmen zur Risikominimierung automatisieren. So können Unternehmen kritische Lücken in ihrer Identitätssicherheit schließen, bevor diese ausgenutzt werden“, sagt Ramanathan Kannabiran, Director of Product Management bei ManageEngine.

Das CIEM-Modul von PAM360 verfügt ab sofort über KI-generierte Richtlinien für Zugriffe mit minimalen Berechtigungen, automatisierte Maßnahmen zur Minimierung von Risiken durch Schatten-Administratoren sowie Echtzeit-Zusammenfassungen von Zugriffen und Meetings. Diese KI-gesteuerten Funktionen unterstützen Unternehmen dabei, an falschen Stellen vorhandene Zugriffsrechte und Fehlkonfigurationen in hybriden Umgebungen proaktiv und mit minimalem manuellen Aufwand zu beseitigen.

Orchestrierung privilegierter Prozesse durch Zero-Touch-Kontrollen:

Unternehmensprozesse, die Robitic Process Automation (RPA) und skript-basierte Automatisierung nutzen, sind häufig auf manuelle Zugriffsberechtigungen angewiesen, was zu Verzögerungen bei der Ausführung und höheren Betriebskosten führt und potenzielle Sicherheitslücken mit sich bringt. IT-Teams benötigen dynamische Kontrollen, die den On-Demand-Zugriff innerhalb dieser automatisierten Arbeitsabläufe optimieren und die Sicherheitslage des Unternehmens stärken.

„Durch die Automatisierung privilegierter Aufgaben in PAM360 müssen Administratoren nicht mehr manuell die erforderlichen Zugriffsrechte für jede automatisierte Routine gewähren und widerrufen. Der Zugriff wird auf Just-in-Time-Basis im Aufgabenkontext bereitgestellt und nach Beendigung der Aufgabe automatisch widerrufen. Dieser Ansatz entlastet nicht nur die Administratoren, sondern reduziert auch das Risiko des Missbrauchs von Berechtigungen, wenn diese an den falschen Stellen vergeben oder nicht rechtzeitig widerrufen werden“, sagt Ramanathan Kannabiran.

PAM360 basiert auf Qntrl und bietet integrierte Automatisierungsfunktionen, die den Einsatz von Drittanbieter-Tools überflüssig machen. Eine umfassende Integration in das Zoho-Ökosystem ermöglicht eine nahtlose Orchestrierung von privilegierten Zugriffsprozessen und erhöht so die Effizienz ohne Kompromisse bei der Sicherheit. PAM360 optimiert die Zugriffsprozesse durch automatisiertes On- und Offboarding und ermöglicht temporären Just-in-Time-Zugriff mit detaillierten, zeitgebundenen Kontrollen. Die Lösung gewährleistet eine sichere, automatisierte Übertragung privilegierter Daten – für mehr Geschwindigkeit, Konsistenz und geringere Risiken in allen Bereichen.

Über ManageEngine PAM360:

PAM360 ist eine Unified-Privileged-Access-Management-Plattform von ManageEngine, mit der IT-Teams strenge Richtlinien für den Zugriff auf kritische Unternehmensressourcen implementieren können. Mit einem ganzheitlichen Ansatz für die Sicherheit privilegierter Zugriffe erfüllt PAM360 die wichtigsten PAM-Anforderungen und ermöglicht so eine kontextbezogene Integration mit zahlreichen anderen IT-Management-Tools. So können fundiertere Einblicke und aussagekräftigere Erkenntnisse gewonnen sowie schnellere Maßnahmen zur Fehlerbehebung umgesetzt werden. Mehr als 5.000 Unternehmen weltweit und mehr als eine Million Administratoren vertrauen auf PAM360 für ihre PAM-Anforderungen.

Weitere Informationen zu PAM360 finden sie hier.

Über ManageEngine

ManageEngine ist eine Geschäftssparte der Zoho Corporation und bietet sowohl internationalen Unternehmen als auch Managed-Services-Provider umfassende On-Premises- und Cloud-basierte Lösungen für die Bereiche IT- und Sicherheits-Management. Sowohl etablierte Unternehmen als auch Start-ups – darunter neun von zehn Fortune-100-Unternehmen – setzen auf die Echtzeit-IT-Management-Tools von ManageEngine, um den Betrieb ihrer IT-Infrastruktur zu optimieren, einschließlich Netzwerke, Server, Anwendungen, Endpoints und vielem mehr. ManageEngine verfügt über 18 Rechenzentren, 20 Standorte und einem Netz von mehr als 200 Vertriebspartnern weltweit, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsprozesse und ihre IT aufeinander abzustimmen.

