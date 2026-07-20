ManageEngine automatisiert ab sofort den gesamten Zertifikatslebenszyklus

Damit können Unternehmen sich auf die Verkürzung der Zertifikatslaufzeiten auf 47 Tage vorzereiten

ManageEngine, eine Geschäftssparte der Zoho Corporation und führender Anbieter von IT-Management- und IT-Sicherheitslösungen für Unternehmen, erweitert Key Manager Plus. Die Lösung automatisiert nun auch die Aufgaben, die nach der Bereitstellung erneuerter SSL-/TLS-Zertifikate anfallen – und das unabhängig von der Zertifizierungsstelle (Certification Authority, CA). Dazu gehören das Aufspielen der Zertifikate auf die Zielserver, das Ausführen konfigurierter Skripte und der Neustart abhängiger Dienste. Auch die Benachrichtigung relevanter Ansprechpartner lässt sich automatisieren. Damit kann der gesamte Zertifikatslebenszyklus ohne manuelles Eingreifen ablaufen.

Bislang bestand für viele Unternehmen nur wenig Anlass, ihre Zertifikatsverwaltung vollständig zu automatisieren. Selbst vorhandene Automatisierungen beschränkten sich häufig auf die Überprüfung von Zertifikaten sowie auf Ablaufbenachrichtigungen. Teilweise umfassten sie auch die automatische Erneuerung. Mit der Entscheidung des CA/Browser Forums, die maximale Gültigkeitsdauer öffentlicher TLS-Zertifikate zu verkürzen, steigt jedoch der Handlungsdruck. Die bisherige Laufzeit von 398 Tagen wird schrittweise reduziert. Seit März 2026 beträgt sie 200 Tage. Ab März 2027 sinkt sie auf 100 Tage und ab März 2029 auf 47 Tage.

„Die Zahl unserer Zertifikate ist von unter 200 auf über 2.000 gestiegen – verteilt auf zahlreiche Domänen, unterschiedliche Serverkonfigurationen und Anmeldedaten; bei nahezu allen kommen nachgelagerte Aufgaben nach der Bereitstellung hinzu. Seit der Verkürzung der Gültigkeitsdauer auf 200 Tage müssen wir erhebliche Entwicklungsressourcen für das Zertifikatsmanagement einsetzen. Sobald Zertifikate alle 47 Tage erneuert werden müssen, ist Automatisierung der einzige Weg, um Schritt zu halten. Das CA-unabhängige Zertifikatsmanagement von Key Manager Plus unterstützt uns dabei, den gesamten Prozess zu automatisieren“, sagt Jonathan Choiniere, Infrastructure Manager bei RevSpring, einem Anbieter von Zahlungslösungen mit Sitz in Nashville, Tennessee.

Auch die letzten Schritte automatisieren

Die Aktivierung eines Zertifikats ist der letzte Schritt des Erneuerungsprozesses. Viele Teams erledigen diese Aufgabe bislang weitgehend manuell. Das ist praktikabel, solange ein Zertifikat nur einmal pro Jahr erneuert werden muss. Bei einer Laufzeit von 47 Tagen fallen dieselben Aufgaben jedoch rund achtmal so häufig an. Dadurch steigt das Risiko manueller Fehler. Gleichzeitig können Ausfälle erhebliche Kosten verursachen.

„Die Erneuerung eines Zertifikats ist selten die größte Herausforderung. Die eigentliche Belastung entsteht durch die Aufgaben nach der Bereitstellung. Zertifikate müssen auf Server aufgespielt, Dienste neu gestartet und die erfolgreiche Aktivierung überprüft werden. Eine durchgängige Automatisierung macht aus einem 47-tägigen Erneuerungszyklus einen eigenständig ablaufenden Prozess. Mit Key Manager Plus entfällt nun auch der letzte manuelle Schritt“, sagt Vasudevan Seshadri, Director of Product Management bei ManageEngine.Auswirkungen der Umstellung auf 47 Tage

ManageEngine hat außerdem einen 47-Tage-TLS-Auswirkungsrechner für 47 Tage gültige Zertifikate entwickelt. Er hilft Unternehmen dabei, die Folgen kürzerer Zertifikatslaufzeiten für ihre eigene IT-Umgebung einzuschätzen. Das Tool berücksichtigt drei Faktoren: die Anzahl der Zertifikate, den aktuellen Aufwand für Erneuerungen und das Ausfallrisiko. Anschließend vergleicht es diese Werte mit einem vollständig automatisierten Zertifikatslebenszyklus. Key Manager Plus ermöglicht eine solche Automatisierung sowohl in On-Premises- als auch in Cloud-Umgebungen.

ManageEngine ist eine Geschäftssparte der Zoho Corporation und ein führender Anbieter von IT-Management-Lösungen für Unternehmen weltweit. Mit einer leistungsstarken, flexiblen und KI-gestützten Plattform für das Management digitaler Unternehmen unterstützt ManageEngine Unternehmen dabei, ihr Geschäftsprozesse standortunabhängig besser, sicherer und effizienter zu gestalten.

Weitere Information finden Sie unter www.manageengine.com

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