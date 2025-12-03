Manage Now GmbH startet mit neuer Führungsstruktur in Phase des Wachstums

Nach der erfolgreichen Repositionierung stellt die Manage Now GmbH, ein führender IT-Service-Provider mit Fokus auf datensourveräne Cloud-, skalierbare Outsourcing- und moderne Security-Lösungen, ihre Führungsstruktur neu auf.

München, 02. Dezember 2025: Nach der erfolgreichen Repositionierung und der erfolgreichen Transformation stellt die Manage Now GmbH, ein führender IT-Service-Provider mit Fokus auf datensourveräne Cloud-, skalierbare Outsourcing- und moderne Security-Lösungen, ihre Führungsstruktur neu auf, um die Weichen für den zukünftigen Wachstumskurs zu stellen.

Im Jahr 2025 konnten zahlreiche Neukunden gewonnen werden – dieser Kurs wird mit dem neuen branchenerfahrenen Führungsteam konsequent fortgesetzt. Mit Blick auf zentrale Trends im IT-Service-Markt – darunter Cloud-Transformation, Plattformbetrieb, KI-basierte Automatisierung, Cyber Security, Effizienz im Service Delivery sowie skalierbare Managed Services – setzt die Manage Now künftig verstärkt auf ein Führungsteam mit ausgeprägt operativer, strategischer und technologischer Kompetenz.

An der Spitze des Unternehmens steht künftig Michael Schulz als CEO. Er bringt jahrzehntelange Erfahrung im IT-Sektor und dem Aufbau und der Führung großer vertriebs- und serviceorientierter Organisationen mit, unter anderem COMPAREX GmbH, Dell/EMC, Fujitsu und DXC Technology, wo er hochperformante Teams aufgebaut, internationale Teams geführt und neue Serviceportfolios skaliert hat. Michael Schulz wird die Manage Now insbesondere in den Bereichen Wachstumsstrategie, Kundenorientierung und Marktentwicklung vorantreiben.

Im vertrieblichen und marktseitigen Bereich übernimmt Josko Jeraj die Verantwortung als CSO und CTO in Personalunion. Mit seiner internationalen Erfahrung als Geschäftsführer sowie seiner langjährigen Expertise in Cloud-Strategien, IT-Operations, Cyber Security, SAP S/4-Transformationen und M&A stärkt er die technologische Ausrichtung und Marktstrategie des Unternehmens. In den vergangenen Jahren beriet Jeraj zahlreiche IT-Unternehmen in der Produktentwicklung und im Go-to-Market. Diese Erfahrung wird er nun gezielt einsetzen, um das Service Offering der Manage Now weiterzuentwickeln und die Wachstumsinitiativen nachhaltig voranzutreiben.

Ergänzt wird das Führungsteam durch Theresa Koch-Büttner, die als Director Operations die operative Steuerung der Manage Now übernimmt. Sie verfügt über umfassende Erfahrung in der Leitung großer Effizienzprogramme, unter anderem bei der GENII Software Group und AlixPartners, wo sie gruppenweite KPI-Standards, Digitalisierungsinitiativen und skalierbare Operating Models gestaltet hat. Ihre Rolle geht mit einem klaren Fokus auf operative Exzellenz, Prozessoptimierung und die Weiterentwicklung des Multi-Cloud Managements einher.er.

Die Verantwortung für die Fortführung und Weiterentwicklung der Transformationsprogramme sowie für die fortlaufende organisatorische Neuaufstellung liegt weiterhin bei Dr. Christopher Hellmann, der als Chief Transformation & Strategy Officer (CTSO) und Teil der Geschäftsführung die Transformation weiter vorantreibt. Damit stellt er – neben Tobias Naydowski (CFO) – die Kontinuität in den zentralen Management- und Unternehmenssteuerungsprozessen sicher.

Lars Moscherosch, bisheriger CSO, sowie Marcos Sanchez Urstadt, bisheriger COO, werden die Manage Now zum 31.01.2026 verlassen. Beide begleiten den Übergang in den kommenden Wochen aktiv und stellen eine geordnete und vollständige Übergabe ihrer Verantwortungsbereiche sicher. Die Manage Now dankt ihnen ausdrücklich für ihren Einsatz während der Konzernausgliederung sowie ihren wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Transformation des Unternehmens.

Mit dieser Gesamtaufstellung reagiert die Manage Now aktiv auf die veränderten Anforderungen im Markt. Die IT-Service-Branche befindet sich in einem dynamischen Wandel: Cloud-First-Ansätze, Hybrid-IT, KI-basierte Betriebsprozesse, automatisierte Serviceketten, Security-by-Design und modulare Outsourcing-Modelle dominieren die Nachfrage bei mittelständischen und großen Kunden. Das neue Führungsteam bringt genau die Profile zusammen, die benötigt werden, um diese Marktchancen zu nutzen und die Manage Now strukturell, technologisch und kommerziell weiterzuentwickeln.

„Die Manage Now hat nach Ausgliederung und erfolgreicher Transformation eine solide Basis geschaffen, auf der wir nun aufbauen können. 2026 ist für uns klar als Wachstumsjahr definiert – getragen von moderner Cloud-Architektur, intelligenter Automatisierung, resilienten Serviceprozessen und einer hohen Kundenorientierung. Ein besonderes Differenzierungsmerkmal ist unser Rechenzentrum in Frankfurt, das nach höchsten Sicherheitsstandards betrieben wird und vollständige Datensouveränität gewährleistet. Mit der neuen Führungsaufstellung sind wir hervorragend positioniert, um die nächsten Entwicklungsschritte entschlossen anzugehen und unsere Rolle im Markt nachhaltig auszubauen.“

– Michael Schulz, CEO der Manage Now GmbH

Pressekontakt

marketing@manage-now.de

Die Manage Now GmbH ist ein spezialisierter IT-Service-Provider mit Fokus auf Managed Services, Cloud-Modernisierung, Automatisierung, Security und skalierbare Outsourcing-Modelle. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und große Unternehmen beim Aufbau moderner, effizienter und sicherer IT-Betriebsmodelle – mit hoher Automatisierungstiefe, flexiblen Service-Systemen und konsequentem Fokus auf Kundenerfolg. Hervorgegangen aus der 1975 gegründeten teledatenservice (TDS) firmiert das Unternehmen seit 2024 als Manage Now und positioniert sich als etablierter und zuverlässiger Partner für mittlere und große Unternehmen der DACH-Region.

Kontakt

Manage Now

Franziska Schelter

Mies-van-der-Rohe-Str. 1

80807 München

0



https://www.manage-now.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.