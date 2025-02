Mallorcas bedeutendste Tourismusregion reißt Hotels ab

Calvià kauft zwei Häuser in Peguera und Magaluf auf, um freien öffentlichen Platz zu schaffen

Calvià, 28. Februar 2025 – Die Gemeinde Calvià im Südwesten Mallorcas hat zwei ungenutzte Hotels in der Region gekauft und wird diese in den nächsten Monaten abreißen.

Der Stadtrat von Calvià hat mit den Eigentümern des Hotels Teix in Magaluf eine Vereinbarung über den Kauf des Gebäudes unterzeichnet, die spätestens am 30. März dieses Jahres in Kraft tritt. Das Hotel Teix wurde ursprünglich 1963 erbaut, ist aber seit einigen Jahren geschlossen. Durch den Abriss des Gebäudes werden rund 2500 m² neuer Raum für öffentliche Einrichtungen und Dienstleistungen geschaffen.

Neben dem Kauf des Hotels Teix wurde im Rahmen desselben Programms bereits das ehemalige Hostal Colon in Peguera erworben. Auch dieses Gebäude wird abgerissen, wodurch im Herzen von Peguera eine zusätzliche Freifläche von schätzungsweise 600 m² entsteht. Der Kauf beider Häuser und ihr Abriss werden etwa 5,78 Millionen Euro kosten.

Beide Objekte wurden mit Mitteln aus dem „Next Generation“-Plan der Europäischen Union erworben, der vom Regionalministerium für Tourismus der Regierung der Balearen verwaltet wird. Der Abriss des Hotels Teix ist der erste Abriss eines veralteten Hotels in Calvià durch die Gemeindeverwaltung im 21. Jahrhundert.

Dieses Projekt ist Teil der kommunalen Politik zur Verbesserung bereits erschlossener Tourismusgebiete. Zu den weiteren Maßnahmen gehören die Renovierung der Promenade Gabriel Escarrer Juliá an der Strandpromenade von Magaluf, die Sanierung des Boulevards von Peguera und die Renaturierung des dortigen Strandes, die Modernisierung der Avenida Rei Jaume in Santa Ponsa oder der Sanierungsplan für Bürgersteige und städtische Straßen.

Die Gemeinde Calvià liegt an der Südwestküste Mallorcas und umfasst 19 Ortschaften, darunter die bekannten Touristengebiete Magaluf, Palmanova, Santa Ponsa, Peguera, Portals Nous und Illetes. Es ist ein Reiseziel, das 365 Tage im Jahr geöffnet ist und sich durch seine Strände, Naturlandschaften und ein vielfältiges Kultur-, Sport- und Freizeitangebot auszeichnet. Die Gemeinde verfügt über ein breites Angebot an Hotels und Restaurants sowie eine bunte Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltungsangeboten. Dank seiner über 50 Kilometer langen Küste und dem Fokus auf nachhaltigen Tourismus ist Calvià ein Maßstab für hochwertige touristische Erlebnisse, die sich an Familien, Paare und Freundesgruppen sowie an den MICE-Tourismus richten.

Kontakt

Calvià

Media Contact

C/ de Julià Bujosa Sans 1

07184 Calvià

+34 971 13 91 90



https://visitcalvia.org/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.