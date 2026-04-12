Mali entzieht der „DARS“ die Anerkennung; Kenia begrüßt den marokkanischen Autonomieplan

Die Republik Mali kündigte am Freitag, dem 10. April, eine bedeutende diplomatische Kehrtwende an, indem sie ihre Anerkennung der sogenannten „Demokratischen Arabischen Republik Sahara“ (DARS) zurückzog und ihre ausdrückliche Unterstützung für den von Marokko vorgeschlagenen Autonomieplan unter marokkanischer Souveränität bekundete.

Diese Erklärung erfolgte im Anschluss an ein Treffen in Bamako zwischen dem malischen Außenminister Abdoulaye Diop und seinem marokkanischen Amtskollegen Nasser Bourita, der auf ausdrückliche Anweisung von König Mohammed VI. zu Besuch war.

Eine historische Entscheidung aus Bamako, die auf regionalem Frieden und Sicherheit basiert:

In einer offiziellen Erklärung gibt die malische Übergangsregierung an, eine „gründliche Analyse dieses wichtigen Dossiers, das Auswirkungen auf den Frieden und die Sicherheit in der Subregion hat“, vorgenommen zu haben.

Diese Entscheidung, die von mehreren Beobachtern als historisch bezeichnet wird, markiert einen Wendepunkt in der malischen Haltung, die zuvor die Unabhängigkeitsbestrebungen der Polisario-Front unterstützt hatte.

Minister Abdoulaye Diop erklärte, dass diese Ankündigung den regionalen und internationalen Organisationen, denen Mali angehört, sowie dem in Bamako akkreditierten diplomatischen Corps mitgeteilt werde.

Diese Kehrtwende erfolgt vor dem Hintergrund starker diplomatischer Spannungen zwischen Mali und Algerien, dem wichtigsten Unterstützer der Polisario, und verdeutlicht den Willen Bamakos, seine Allianzen auf dem Kontinent neu auszurichten.

Uneingeschränkte Unterstützung für den marokkanischen Autonomieplan und die UN-Resolutionen:

Mali bekräftigte, „den von Marokko vorgeschlagenen Autonomieplan als einzige ernsthafte und glaubwürdige Grundlage für die Beilegung dieses Konflikts zu unterstützen“, da „eine echte Autonomie unter marokkanischer Souveränität die realistischste Lösung“ sei.

Darüber hinaus hat die malische Regierung ihre Unterstützung für die Bemühungen der Vereinten Nationen und des persönlichen Gesandten des Generalsekretärs sowie für die Resolutionen des Sicherheitsrats zum Ausdruck gebracht, insbesondere für die am 31. Oktober 2025 verabschiedete Resolution 2797. Diese von den Vereinigten Staaten initiierte Resolution stellt den marokkanischen Autonomieplan in den Mittelpunkt der Verhandlungen, ohne ein Referendum über die Unabhängigkeit zu erwähnen, was einen Rückschlag für die Polisario darstellt.

Mit dieser Ankündigung schließt sich Mali einer wachsenden Zahl afrikanischer Länder an, die die Souveränität Marokkos über seine Sahara anerkennen und die Autonomieinitiative als realistische Lösung des Konflikts unterstützen.

Kenia, ein wichtiger Verbündeter, der seine Zusammenarbeit mit Rabat vertieft:

Am Tag vor der Entscheidung Malis hatte Kenia seine entschiedene Unterstützung für den marokkanischen Autonomieplan bekräftigt.

Anlässlich der ersten Sitzung der Gemischten Kommission für marokkanisch-kenianische Zusammenarbeit, die am Donnerstag, dem 9. April, in Nairobi stattfand, leiteten die Minister Nasser Bourita und Musalia Mudavadi die Beratungen, die zur Unterzeichnung von elf bilateralen Abkommen führten, die die Bereiche Landwirtschaft, Justiz, Gesundheit, Seefischerei, Geschlechtergleichstellung, Kultur, Hochschulbildung, Sport, Tierschutz sowie die Visumbefreiung für Diplomatenpässe. In der gemeinsamen Erklärung begrüßte Kenia „den wachsenden internationalen Konsens und die von Seiner Majestät König Mohammed VI. angestoßene Dynamik“ und bezeichnete die Autonomie als „einzige glaubwürdige und realistische Lösung“.

Nairobi begrüßte zudem die Resolution 2797 des Sicherheitsrats und erklärte seine Absicht, „mit gleichgesinnten Staaten zusammenzuarbeiten, um deren Umsetzung zu fördern“.

Die Ankündigungen aus Bamako und Nairobi sind Teil einer grundlegenden diplomatischen Entwicklung, in der sich der marokkanische Autonomieplan als Referenzlösung durchsetzt. Sie stellen Algerien vor eine entscheidende Wahl: sich entschlossen für einen realistischen Friedensprozess unter der Schirmherrschaft der UNO einzusetzen oder an einer Position festzuhalten, die das Land auf regionaler und internationaler Ebene zunehmend an den Rand drängen würde.

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