Malediven zum grünsten Reiseziel der Welt gekürt

Der Inselstaat ist bei den World Travel Awards (WTA) erneut zum weltweit führenden Reiseziel gekürt worden, bereits zum fünften Mal in Folge.

Die Malediven sind das Sinnbild für Traumurlaub. Das ist jetzt offiziell bestätigt worden: Der Inselstaat ist bei den World Travel Awards (WTA) auf Madeira erneut zum weltweit führenden Reiseziel gekürt worden – und das bereits zum fünften Mal in Folge. Damit gewannen die Malediven noch vor anderen renommierten Reisezielen wie Dubai, Griechenland oder Spanien.

Male, Malediven/Hannover – 02. Dezember 2024 (kms) | Die World Travel Awards gelten als Oscar der Tourismusbranche. Der Titel als bestes Reiseziel der Welt ist nicht die einzige Auszeichnung für den Inselstaat: Die Malediven sind zudem als bestes grünes Reiseziel der Welt ausgezeichnet worden – noch vor Chile oder Norwegen.

Engagement für Umweltschutz tief in der Kultur verwurzelt

Die Auszeichnung „World’s Leading Green Destination“ ging in diesem Jahr zum ersten Mal an den Inselstaat. Der Geschäftsführer der Maldives Marketing & Public Relations Corporation (MMPRC), Ibrahim Shiuree, erklärt: „Wir sind unglaublich stolz darauf, zum ersten Mal als „World’s Leading Green Destination“ausgezeichnet zu werden. Das Engagement der Malediven für den Umweltschutz ist tief in unserer Kultur verwurzelt.“

Die atemberaubende natürliche Schönheit des Landes, gepaart dem Engagement für Nachhaltigkeit hat die Malediven zu einem begehrten Ziel für umweltbewusste Reisende auf der ganzen Welt gemacht. Das Engagement der Malediven für die Bewahrung ihrer Naturwunder und für nachhaltigen Tourismus setzt weltweit Maßstäbe in der Branche. Reisende können auf den Malediven Luxus und Abenteuer erleben und gleichzeitig einen Beitrag zur Erhaltung eines der schönsten und empfindlichsten Ökosysteme der Welt leisten.

Perfekt für Flitterwochen und Tauchen

Die Malediven stehen nun mehr denn je für Urlaub auf der Sonnenseite des Lebens – von unberührten Stränden und kristallklarem Wasser bis hin zu seltenen Korallenriffen und einer bunten Unterwasserwelt. Mit einer Fülle von Weltklasseresorts und luxuriösen Unterkünften versprechen die Malediven einen unvergesslichen Urlaub.

In diesem Jahr wurden die Malediven von der WTA zudem als „Indian Ocean’s Leading Destination“ und führendes Reiseziel im Indischen Ozean gewählt. Darüber hinaus wurden die Malediven auch als „Indian Ocean’s Leading Honeymoon Destination 2024“ und „Indian Ocean’s Leading Dive Destination 2024“ ausgezeichnet.

Der Oscar der Tourismusbranche

Die 1993 gegründeten World Travel Awards sind das prestigeträchtigste Preisverleihungsprogramm in der globalen Reise- und Tourismusbranche, das weltweit als Gütesiegel der Branche gilt. Die Auswahl der Gewinner erfolgt durch ein Abstimmungssystem, das sich aus qualifizierten Reisefachleuten aus der Reise- und Tourismusbranche sowie aus Verbrauchern zusammensetzt.

Insgesamt haben die Malediven und einzelne Resorts in folgenden neun Kategorien beim WTA gewonnen:

World’s Leading Destination 2024 – Malediven

World“s Leading Green Destination – Malediven

World’s Leading Seaplane Operator 2024 – Trans Maldivian Airways

World’s Leading Airport Resort 2024 – Hulhule Island Hotel, Malediven

World’s Leading Boutique Airport Hotel 2024 – JEN Maldives Male by Shangri-La

World’s Leading Luxury Honeymoon Resort 2024 – Vakkaru Maldives

World’s Leading Luxury Island Resort 2024 – The St. Regis Maldives Vommuli Resort

World’s Leading Private Island Resort 2024 – Velaa Private Island, Malediven

World’s Leading Water Villa Resort 2024 – Emerald Maldives Resort & Spa

Die für ihre über 1.190 atemberaubenden Trauminseln bekannte Urlaubsregion im Indischen Ozean bietet mit vielseitigen Freizeitmöglichkeiten wie Tauch- und Wassersport, erstklassigen Spas und Gourmetrestaurants in renommierten Hotels alles für einen perfekten Urlaub. Wer hier in einem der über 100 Resorts Urlaub macht, liebt vor allem die mit schattenspendenden Palmen gesäumten Pudersandstrände und das aquamarinblaue Wasser. Ob romantische Flitterwochen um einmal mit dem Partner ganz für sich allein im Paradies zu sein oder aufregende Tauchurlaube um die bunte Unterwasserwelt der Malediven zu entdecken – einzigartige Urlaubserlebnisse sind auf den Malediven garantiert.

