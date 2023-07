Mal rund, mal eckig: Feuer und Flamme für Romantik und Genuss

Lodernde Flammen, wohlige Wärme und ein unvergleichliches Ambiente – wer jetzt an einen gemütlichen Kaminabend im heimischen Wohnzimmer denkt, wird von der OUTFIRE-Serie von LEDA eines Besseren belehrt: Denn die eleganten Feuerstellen aus schwerem Qualitätsguss bringen eine einzigartige Atmosphäre in den Außenbereich. Ganz gleich, ob im Garten oder auf der Terrasse, die Designerstücke des Herstellers innovativer Feuerungstechnik aus dem ostfriesischen Leer bieten einen exklusiven Rahmen für außergewöhnlichen Flammengenuss.

Konzept Leuchtturm: Aufrechte Flammen in zylindrischer Feuerstelle

Rund im Design ist der FEUERTURM, der mit seinen seitlichen Öffnungen tiefe Einblicke in das Flammenspiel gewährt. Und er ist eine besonders außergewöhnliche Konstruktion: Denn hier brennen die Holzscheite hochkant. Neben seiner hochwertigen Verarbeitung überzeugt dieser 60 cm hohe und 38 kg schwere „Leuchtturm“ durch eine bequeme Handhabung. Das Zündmaterial lässt sich einfach im Aschekasten des zylinderförmigen Turms platzieren. Wird der Kasten geschlossen, befindet sich der Anzünder direkt unter dem Brennholz und entfacht ein lebhaftes Feuer. Ebenso aufrecht wie das Feuer ist der Turm selbst: Praktisch unverwüstlich und wetterfest – mit einem erwünschten Nebeneffekt: Setzt man Gusseisen der Feuchtigkeit aus, bildet sich eine rostige Patina. Der perfekte Industrial-Style.

Alles im Kasten: Kraftvolles Feuer, köstliche Gerichte

Für alle, die mehr als Wärme und Feuerschein genießen möchten, ist die massive, 40 Kilogramm schwere FEUERBOX genau das Richtige. In die Längsseiten sind quadratische Einlassungen eingearbeitet, die einen einzigartigen Blick in das knisternde Innenleben garantieren. Das rechteckige Objekt ist ein toller Blickfang mit praktischer Zusatzfunktion: Die als Zubehör erhältliche kombinierte Grill- und Kochplatte ist ideal zum Braten und zum Warmhalten von Fleisch, Fisch und Gemüse. Außerdem bietet der Handel unterschiedliche Grillroste an, die perfekt auf die Feuerbox passen. Einen deftigen Eintopf im Dutch Oven zubereiten, Glühwein warmhalten oder Popcorn aus der Pfanne gehören ebenso zum kulinarischen Repertoire.

Feuerturm und -box sind ausgesprochen standfest und kippsicher, denn das Gewicht und die geschlossene Konstruktion gewähren ein hohes Maß an Sicherheit. Hinzu kommt: Guss ist absolut formstabil, hitzebeständig und gemacht für die Ewigkeit. Die außergewöhnlichen Feuerspender können unter www.leda-direkt.de bestellt werden. Die Lieferung erfolgt in handlichen Kartons und ist in Deutschland versandkostenfrei.

LEDA Werk GmbH & Co. KG – Viele Kompetenzen aus einem Guss

Harter Wettbewerb gehört für LEDA seit den Gründungstagen im Jahr 1873 zum Kerngeschäft: Aus der Eisengießerei entwickelte sich Zug um Zug ein führender Hersteller in den Bereichen Heiztechnik und Industrieguss, zunächst deutschland-, inzwischen europaweit.

LEDA verfügt über lange Erfahrung, vertieftes Wissen und vor allem hohe, kundenorientierte Flexibilität in Konstruktion, Design und Herstellung innovativer Bauteile aus Eisenwerkstoffen. Eine stabile Basis, um hochwertige Produkte und Systemlösungen für unterschiedlichste Branchen und Bedarfe zu schaffen. Sei es in der Fertigung von Einzelstücken, in der Serienfertigung oder beim Bau hochwertiger Kachelofen-Heizeinsätze, Kamineinsätze und -öfen: LEDA steht für perfekte Lösungen.

Wir sind ein führender Hersteller von Gussprodukten für HEIZTECHNIK und INDUSTRIEGUSS, der zu ihrer Profitabilität beitragen möchte.

Kontakt

LEDA Werk GmbH & Co. KG

Ann Gela Ukena

Groninger Str. 10

26789 Leer

+49 (0)491 60 99 0

+49 (0)491 60 99 290



http://www.leda.de

