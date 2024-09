… oder eine Praline, na und? Und demnächst wieder Dominosteine. Und Lebkuchen. Eigentlich kein Problem.

Vollkommen zuckerfrei zu leben, wer möchte das schon. Orangensaft zum Frühstück, mal ein Stück Schokolade oder eine Praline am Tag, das möchte man sich einfach gönnen. Die Frage ist, ob man über den ganzen Tag schnökert oder nur einmal, was für die Zähne gesünder wäre. Wieso denn das? Weil eine Attacke durch Bakterien im Mund und Zähnen vom Speichel noch neutralisiert werden kann. Die zuckerhaltigen Säfte und Süßigkeiten werden nämlich in schädliche Säure umgewandelt, die greift den Zahnschmelz und die Schleimhäute an. Also ganz schnell die Zähne putzen? Besser wartet man eine halbe Stunde nach dem Verzehr der Süßspeise oder des Getränks, damit der aufgeweichte Zahnschmelz keinen Schaden nimmt durch das Putzen. Wenn es möglich ist, nur den Mund kurz ausspülen. Dann sorgt der Speichel für die Remineralisation.

FlosserPik Spa – Munddusche Sie ist die Munddusche der nächsten Generation: technisch perfekt ausgereift, zeitsparend, kabellos zu benutzen, benötigt wenig Strom und Wasser, um gesunde Zähne und Zahnfleisch zu generieren. Auch bei Implantaten, Brücken und Brackets kann sie bedenkenlos eingesetzt werden. Eine richtig gründliche Reinigung leistet die FlosserPik Power Spa durch den stark pulsierenden Wasserstrahl. Der Wassertank lässt sich leicht befüllen und reicht locker für eine gründliche Reinigung. Durch die leicht angeraute Haptik kann die formschöne Flasche gut in der feuchten Hand gehalten werden. Sie hat kein Stromkabel – also „Munddusche to go“. Passt also auch in die Handtasche und kann mal schnell zwischendurch benutzt werden, auch im Büro. Sie ist in Apotheken unter der Artikelnummer 18231881 und in online-Shops erhältlich.

Dauerhafter Schutz vor Bakterien STOP Sensitive Zahngel ist eine neue patentierte Formel, die Karies ohne Kompromisse vorbeugt. Das ist keine gewöhnliche Zahnpasta, sondern ein erfrischendes blaues Zahngel, das nicht nur sofortige und dauerhafte Linderung der Empfindlichkeit und Schutz vor Karies bietet, sondern auch die Zähne fachmännisch reinigt. Säure bildende Bakterien können dem Zahnschmelz nichts anhaben. KEINE SLS, Parabene, Sodium Saccharin oder Titandioxid. Und das Besondere: sie schmeckt richtig gut, bietet einen 12-Stunden-Schutz vor Karies und ist für die tägliche Anwendung geeignet. PZN in Apotheken 17180897 und in online-Shops.

Mundwasser Fresh+Protect

Ein Schluck der Mundspülung und schon kann man den angenehmen Geschmack der natürlichen Grapefruit- und Limonetten-Extrakte genießen. So werden die Zähne zusätzlich gegen nächtliche Toxine und Belastungen am Tag geschützt. Auch die Schleimhäute werden geschont, denn es enthält keinerlei SLS, Parabene oder Alkohol. PZN in Apotheken 17180911 und in online-Shops.

So sind Ihre Zähne gut geschützt, wenn Sie Lust auf was Süßes haben. Und einmal reicht – Ihrer Taille auch!

