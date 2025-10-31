Makler für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien: Makler für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien agiert als spezialisierter Makler für Hotelimmobilien ( www.hotelmakler.com) und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Hotelankauf, Hotelverkauf und Hotelverpachtung.

Das Unternehmen unterstützt Hoteleigentümer, Hotelinvestoren, Hotelbetreiber, Bauträger und Projektentwickler in Deutschland, Österreich und der Schweiz und verbindet Fachkompetenz, Diskretion und ein starkes Partnernetzwerk.

Makler für Hotelimmobilien: Expertise und individuelle Beratung

Als spezialisierter Makler für Hotelimmobilien verfügt Holger Ballwanz Immobilien über tiefgehendes Know-how im Hotelimmobilienmarkt. Das Leistungsspektrum umfasst die Objektanalyse, Investoren- und Betreiberansprache sowie die diskrete Vermittlung. Besonderer Fokus liegt auf strategischer Beratung, die weit über klassische Maklerdienstleistungen hinausgeht.

Exklusive Off-Market-Hotelimmobilien

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal von Holger Ballwanz Immobilien ist der Zugang zu Off-Market-Hotelimmobilien, die nicht öffentlich angeboten werden. Diese Objekte eröffnen Investoren und Betreibern exklusive Chancen. Dank des starken Netzwerks aus Hotelinvestoren und Hotelbetreibern gelingt es dem Unternehmen regelmäßig, Hotelimmobilien effizient und vertraulich zu vermitteln.

Starke Partnerschaften stärken die Marktposition

Holger Ballwanz Immobilien arbeitet eng mit Partnern wie der Hotel Investments AG und der REBA IMMOBILIEN AG zusammen. Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Inhaber des Unternehmens in Berlin, ist zudem Vorstand beider Partnergesellschaften, wodurch Kunden von einem umfassenden Netzwerk und fundierter Branchenexpertise profitieren.

Holger Ballwanz Immobilien steht als erfahrener Makler für Hotelimmobilien für Kompetenz, Diskretion und exzellente Marktkenntnis. Das Unternehmen begleitet Kunden bei Investitionen, Verkäufen und Verpachtungen von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz und legt besonderen Wert auf Off-Market-Transaktionen und individuelle Betreuung.

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

