Mainzer Eventagentur feiert 25 – jähriges Jubiläum

Von der Garage nach Mainz Gonsenheim

Von der Garage nach Mainz Gonsenheim – in den letzten 25 Jahren hat sich der Mainzer Dienstleister für Veranstaltungstechnik zu einem etablierten inhabergeführten Unternehmen entwickelt. Mittlerweile arbeiten 15 feste Mitarbeiter für einen großen internationalen Kundenstamm und beraten in allen technischen Belangen rund um eine gelungene Veranstaltung.

Geschäftsführer Mike Bertsch hat das Unternehmen 1998 direkt nach seiner Ausbildung gegründet, stetig erweitert und etabliert. Nun feiert die B&B Technik+ Events GmbH ihr 25-jähriges Bestehen.

Mit Hauptstandorten in Frankfurt, Wiesbaden und Mainz, sowie weiteren Standorten deutschlandweit unterstützt B&B Technik + Events GmbH seit 1998 Kunden bei der Umsetzung Ihrer Veranstaltungen und ist dabei mit Leidenschaft und Begeisterung, sowie der neusten Veranstaltungstechnik und dem entsprechenden Know-How ein Eventpartner auf Augenhöhe.

Im Vermietpark findet man nur das aktuellste Equipment aus den Bereichen Tontechnik, Videotechnik, Lichttechnik sowie Projektions- und IT Technik – alles ausschließlich von namhaften Herstellern.

Das Ziel von B&B ist es, Kunden Erlebnisse zu ermöglichen, die als besondere Momente im Kopf bleiben. Dabei spielt der Grundgedanke der absoluten Kunden- und Serviceorientierung sowohl intern als auch in der Kommunikation mit Kunden eine übergeordnete Rolle.

Zudem nimmt bei B&B Technik+ Events auch die Nachhaltigkeit eine übergeordnete Rolle ein, denn B&B wurde 2010 als erster Veranstaltungstechnik Dienstleister weltweit Green Globe zertifiziert. Green Globe ist ein international agierendes Zertifizierungsunternehmen, welches Standards und Richtlinien zur Nachhaltigkeitszertifizierung von Unternehmen in aller Welt entwickelt hat. Somit wurden unternehmensseitig alle Prozesse nachhaltig optimiert.

Auch in Zukunft hat B&B noch viel vor. „Wir wollen unseren Kundenstamm regional aber auch deutschlandweit weiter ausbauen und noch mehr spannende Events begleiten und unterstützen. Auch intern möchten wir unser Team ergänzen, um unsere Kunden noch umfassender beraten zu können.“ sagt Prokuristin Catharina Käfer.

