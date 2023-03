Maintrans wächst weiter!

Neuer Standort in Landsberg (Halle)

Am 1. Februar 2023 hat Maintrans einen neuen Standort in Landsberg (Halle) in Betrieb genommen. Für DHL 2-Mann-Handling übernimmt das Logistikunternehmen Maintrans in dem Cross-Dock-Lager den Warenumschlag für große und sperrige E-Commerce-Sendungen wie Möbel und Weiße Ware. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 33.000 m² und einer Lagerfläche von rund 12.100 m² bearbeitet Maintrans im Zwei-Schicht-Betrieb bis zu 7.000 Verpackungseinheiten pro Tag und bereitet diese für die Zustellung an die Endkunden vor.

Das Cross-Dock-Konzept, das Maintrans für die Projektanforderungen von DHL 2-Mann-Handling maßgeschneidert hat, überzeugte den Kunden und das Projektteam arbeitete mit Hochdruck an der optimalen Umsetzung der Anforderungen. In nur drei Monaten stemmte das Logistikunternehmen die Herausforderung, rund 70 kaufmännische und gewerbliche Mitarbeiter zu suchen, auszuwählen und einzustellen. Darüber hinaus gelang es, die Lagerhalle in kürzester Zeit technisch und operativ auf hohem Niveau für das reibungslose Go-Live am 1. Februar 2023 vorzubereiten. Hier stellte Maintrans seine Umsetzungsstärke im Projektbereich unter Beweis.

Brenda Klee, Mitglied der Geschäftsführung Maintrans Gruppe, fasst die besondere Kompetenz des Projektteams von Maintrans zusammen: „Wir hören unseren Kunden zu und arbeiten mit Verstand und großem Einsatz daran, die individuellen Projektanforderungen des Kunden optimal umzusetzen. Für unser Unternehmen sind E-Commerce und Online-Versandhandel zudem strategische Wachstumsmärkte. Hier nutzen wir unser Know-How zur Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Kundenlösungen im Bereich Cross-Dock, Sortierung und Last-Mile Operations.“

We are Maintrans

Maintrans ist der verlässliche Partner im Bereich Transport und Logistik. Seit unserer Gründung im Jahr 2006 haben wir unser Leistungsspektrum kontinuierlich erweitert. Unsere Kompetenzfelder Transport, Lagerlogistik und Consulting ergänzen wir mit fundiertem IT-Know How, um Ihnen für Ihr individuelles Anliegen eine passgenaue Lösung anzubieten.

Unser moderner Fuhrpark, mehr als 100.000 m² Lagerfläche und unsere über 500 engagierten Mitarbeiter an 14 Standorten stehen bereit, um mit Ihnen gemeinsam Ihr individuelles Projekt umzusetzen. Als Gründungsmitglied der ELVIS AG, dem führenden Verbund von Lkw-Speditionen und Frachtführern Europas sind wir zudem Teil eines starken Logistik-Netzwerks. Die Maintrans Gruppe hat die Bausteine für Ihren Erfolg.

