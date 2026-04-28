Maifeiertage 2026 im Vergleich: Am Tag der Arbeit reist es sich am günstigsten

Brückentag ja, Preisaufschlag nein – Wer im Mai 2026 einen Kurztrip plant, der sollte den Reisezeitraum sorgfältig wählen. Eine Auswertung von KAYAK, einer führenden Reisesuchmaschine, zu den kommenden Maifeiertagen zeigt, dass die Durchschnittsflugpreise im Monatsverlauf tendenziell steigen. Die besten Chancen auf günstige Flüge für ein verlängertes Wochenende haben Reisende rund um den Tag der Arbeit.So kostet der Flug nach Palma de Mallorca beispielsweise rund um den 1. Mai aktuell durchschnittlich 228 Euro, an Christi Himmelfahrt 254 Euro und zu Pfingsten bereits 306 Euro. Auch für Barcelona sind die Durchschnittspreise rund um den Tag der Arbeit mit 214 Euro am günstigsten und steigen auf 224 Euro an Christi Himmelfahrt und auf 278 Euro zu Pfingsten.

Bei Fernreisezielen fällt die Wahl des Reisezeitraums ebenfalls ins Gewicht. So klettern die durchschnittlichen Flugpreise nach Bangkok von 701 Euro am 1. Mai auf 785 Euro zu Pfingsten.

„Wer bei der Reiseplanung flexibel und spontan ist, der kann rund um den Tag der Arbeit oft günstiger buchen als zu Pfingsten“, sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. „Unsere Auswertung zeigt, dass sich ein Vergleich der verschiedenen Mai-Feiertage lohnt, wenn Reisende beim Ticketpreis das Maximum aus ihrem langen Wochenende herausholen wollen.“

Neben den Preisunterschieden zwischen den Feiertagen zeigt die Analyse auch, welche Destinationen im Mai 2026 vergleichsweise günstig bleiben. Zu den preisattraktiven Zielen gehören insbesondere Istanbul mit durchschnittlich 174 Euro am 1. Mai, London mit 180 Euro an Christi Himmelfahrt sowie Athen mit 336 Euro zu Pfingsten.

Weitere Informationen zu aktuellen Flugpreisen finden Reisende im neuen Flugpreistrend-Dashboard von KAYAK.

Methodik:

Basierend auf Flugsuchen auf KAYAK.de im Zeitraum vom 01.03.2026 bis zum 15.04.2026 für Flüge mit Abflug zwischen dem 30.04.2026 und dem 04.05.2026 bzw. 13.05.2026 und dem 18.05.2026 bzw. 22.05.2026 und dem 26.05.2026 von allen deutschen Flughafen. Alle Preise sind Durchschnittspreise für Hin- und Rückflugtickets in der Economy-Class. Die Preise können variieren und Einsparungen können nicht garantiert werden.

KAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist eine führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS und Android. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen.

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