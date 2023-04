Mahnwache gegen das „Kindesmissbrauchs – Chaos“ der Kiche

Location: Osnabrück

Street: Domplatz 0

City: 49072 – Osnabrück (Germany)

Start: 22.04.2023 15:00 Uhr

End: 22.04.2023 19:00 Uhr

Entry: free



Es vergeht kaum noch ein Tag ohne irgendeine neue Horrormeldung zum Thema Kindesmissbrauch. Und das schlimme ist, es scheint so, als würden wir uns alle an diesen üblen Zustang gewöhnen. Die Kirchen und deren Spitzen versprechen, quartalsmäßig etwas zu tun, doch leider kommen die Offiziellen den immer neuen Enthüllungen des perfiden Treibens inside der Kirchen, nicht mehr hinterher, nicht mehr nach.

Ich lade alle die Interesse haben, sich meiner Mahnwache anzuschließen, herzlich ein, mit uns eine Mahnwache gegen diesen immer schlimmeren Zustand der Kirchen, zu demonstrieren.

Da knutscht ein anderes religiöses Oberhaupt der Buddhisten, der Dalai Lama, ganz ungeniert einen kleinen Jungen ab, streckt ihm seinen Zunge vor das Gesicht und fordert den kleinen verschreckten Knirps ganz ungeniert auf „Suck my Tongue“ was soviel heißt wie: „Lutsch mir die Zunge!“

Da hat man wirklich keinen Worte mehr. Oder?

Und wenn man die evangelische und katholische Kirche dazu auffordert, sich vehement von diesem alten Irren Tenzin Gyatso aka Dalai Lama, zu distanzieren, dann wird man einfach ignoriert und nicht einmal offiziell eingeladen, um bei dem ökumenischen Gottesdienst im Osnabrücker Dom ein paar wichtige Worte zu dem immer schlimmer werdenden Kindesmissbrauchs Skandal der evangelischen und der katholischen Kirche, sagen zu dürfen.

So kann es wirklich nicht weitergehen.

Die katholische Kirche begeht gerade Harakiri, sie macht sich selber kaputt, und das durch ein Oberhaupt, was den Dalai Lama mehr als regelmäßig empfangen hat. Was soll man davon halten.

Kommt zum Dom und seid dabei.

Diese Mahnwache ist polizeilich angemeldet. Dank an die Stadt Osnabrück und die Damen & Herren der Polizei!

Für Fragen: bellinghaus@gmx.de

Saturdays for Children, Münster

