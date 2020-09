MAHLE Aftermarket als “Beste PROFI Werkstatt-Marke 2020” ausgezeichnet

-MAHLE ist Spitzenreiter in der Hauptkategorie Zubehör/Ersatzteile

-Image, Qualität und Service herausragend

-MAHLE setzt sich gegen 200 konkurrierende Marken durch

MAHLE ist die beste Werkstattmarke des Jahres 2020 in der Kategorie “Zubehör/Ersatzteile”. In der Leserwahl des deutschen Fachmagazins für Werkstätten “PROFI Werkstatt” hat sich MAHLE gegen 200 Marken aus den Bereichen Werkstattausrüstung, Aftermarket, Teilehandel und Vermietung durchgesetzt und den langjährigen amtierenden “Champion” in dieser Kategorie abgelöst. In 22 Kategorien konnte nach den Aspekten Image, Qualität und Serviceleistung abgestimmt werden. In der Hauptkategorie “Zubehör/Ersatzteile” ging MAHLE als Spitzenreiter hervor.

“Wir haben in den letzten Jahren viel getan, um den Werkstätten die Arbeit zu erleichtern. Dafür haben wir vor allem im wichtigen Zukunftsfeld Thermomanagement unser Portfolio an Produkten und bedarfsorientierten Servicegeräten massiv ausgebaut und in zeitgemäße Informations- und Trainingsangebote investiert”, sagt Olaf Henning, Mitglied der MAHLE Konzernleitung und Leiter des Geschäftsbereichs Aftermarket.

Ansprechpartner in der MAHLE Kommunikation:

Ruben Danisch

Leiter Kommunikation Unternehmen/Wirtschaft & Produkt

Telefon: +49 711 501-12199

E-Mail: ruben.danisch@mahle.com

Christopher Rimmele

Sprecher Produkt, Technologien und Aftermarket

Telefon: +49 711 501-12374

E-Mail: christopher.rimmele@mahle.com

Über MAHLE

MAHLE ist ein international führender Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie. Der Technologie-Konzern hat den Anspruch, die Mobilität der Zukunft aktiv mitzugestalten, indem er den Verbrennungsmotor weiter optimiert, die Nutzung alternativer Kraftstoffe vorantreibt und gleichzeitig das Fundament für die flächendeckende Einführung der Elektromobilität und anderer alternativer Antriebe, zum Beispiel Brennstoffzelle, legt. Das Produktportfolio deckt alle wichtigen Bereiche entlang des Antriebsstrangs und der Klimatechnik ab.

MAHLE hat im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 12,0 Milliarden Euro erwirtschaftet und ist mit mehr als 77.000 Mitarbeitern an 160 Produktionsstandorten und 16 großen Forschungs- und Entwicklungszentren in mehr als 30 Ländern vertreten (Stand 31.12.2019).

Kontakt

MAHLE International

Christopher Rimmele

Pragstraße 26-46

70376 Stuttgart

+49 711 501-12374

christopher.rimmele@mahle.com

http://www.mahle.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.