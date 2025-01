Magische Transformation – Panasonic und Projektil erwecken historische Räume mit Projektionen zum Leben

Zusammen mit Panasonic kreiert das Künstlerkollektiv Projektil einzigartige, immersive Shows in historischen Gebäuden.

Die Einnahmen aus den Inszenierungen in diesem einzigartigen Ambiente tragen nicht nur zum Erhalt der historischen Gebäude bei, sondern beleben sie neu, erwecken emotionale Verbindungen und machen sie zu einer wahren Attraktion

Wiesbaden, DE. 09. Januar 2025 – Panasonic Connect kooperiert mit Projektil, einem international renommierten und erfolgreichen Künstlerkollektiv aus Zürich, das als Weltmarktführer in der Bespielung von Kirchen und historischen Gebäuden bekannt ist. Gemeinsam schaffen sie beeindruckende, immersive Erlebnisse, die weltweit begeistern. Ziel der langfristig ausgelegten Partnerschaft ist es, Wissen zu teilen und zugunsten immersiver Multimedia-Events voneinander zu lernen, um standortbezogene Kunstausstellungen gemeinsam zu verbessern und für das Publikum noch attraktiver zu machen.

Mit der technischen Unterstützung durch Panasonic erschafft Projektil einzigartige immersive Shows, die sich nahtlos in das Ambiente historischer Gebäude integrieren. Neben dem künstlerisch-unterhaltsamen Aspekt ist dabei insbesondere die nachhaltige Nutzung der historischen Räume als Show-Locations von entscheidender Bedeutung: Die Einnahmen der Shows helfen, einen Teil der Betriebskosten der Gebäude zu decken und neue Besucherkreise zu erschließen.

Bei den Inszenierungen kommen vornehmlich leistungsstarke 3 Chip-DLP Projektoren von Panasonic zum Einsatz. Diese zeichnen sich neben exzellenter Bildqualität auch durch hervorragende Dauerlaufeigenschaften aus, was sich gerade im Umfeld häufig stattfindender Darbietungen bezahlt macht. Darüber hinaus sind die Geräte aufgrund ihrer kompakten Bauweise und flexiblen Positionierungsmöglichkeiten ideal geeignet für Einsätze an wechselnden Orten.

Panasonic steht Projektil nicht nur bei der Planung und Umsetzung seiner immersiven Shows bei technischen Fragen beratend zur Seite, sondern ermöglicht es dem Künstlerkollektiv auch, Ideen und Projektoren vorab ausgiebig zu testen. Darüber hinaus tauschen sich die beiden Kooperationspartner eng über Herausforderungen bei der Inbetriebnahme und dem Betrieb von Projektoren für Installationen aus. Ziel ist es, Verbesserungspotenziale zu entdecken und in die Produktentwicklung einfließen zu lassen.

Neue Wege Geschichten zu erzählen

Bei Projektil arbeiten visuelle Künstler, Musiker, Programmierer, Technologen und Designer als multi-disziplinäres Team an der Schnittstelle von Kunst und Technologie. Mit ihren digitalen und immersiven Kunst-Shows kreieren sie innovative Erlebnisse. Diese sollen Zuschauer inspirieren, wecken Neugier und lassen Besucher:innen in neue Welten eintauchen. Die Art-Shows von Projektil verbinden faszinierende Animationen, die präzise mit Panasonic-Projektoren auf die Wände gemapped werden, mit eigens komponierter und aufwändig produzierter Musik. Diese harmonische Verschmelzung von Bild und Klang hebt das visuelle Erlebnis auf eine neue Ebene und lässt die Zuschauer:innen vollkommen in die Kunst eintauchen. Auch interaktive Komponenten kommen bei einigen der Attraktionen zum Einsatz.

Kooperation im Rahmen zweier Show-Konzepte

Die Kooperation von Panasonic und Projektil fokussiert sich zunächst auf ausgewählte Tour Destinationen der globalen EONARIUM Tour, die bereits über 30 Städte in Europa und den USA bespielt hat, und das Fix-Venue-Konzept DAIA (Digital and Immersive Art). Beide Shows finden bevorzugt im Herbst und Winter statt, denn die leuchtenden Projektionen kommen in den dunklen Monaten noch besser zur Geltung, wenn weniger Licht durch Fenster oder Türen eindringt. Sie sind dann für einen Zeitraum von zwei bis vier Monaten in verschiedenen europäischen Städten zu Gast, wobei jede Show individuell an den jeweiligen Veranstaltungsort angepasst wird.

Projektil hat in den letzten 10 Jahren einen vielseitigen Show-Katalog entwickelt und über sechs beeindruckende Produktionen für die EONARIUM TOUR geschaffen. EONARIUM richtet sich vorwiegend an ein erwachsenes Publikum und legt besonderen Wert auf künstlerisch-ästhetische Aspekte. Jede 30 bis 45 Minuten lange immersive Show nutzt modernste Hochleistungsprojektoren, um die Strukturen, Formen, Wände und Gemäuer historischer Gebäude eindrucksvoll zu beleuchten. Häufig finden die Inszenierungen in Kirchen statt, wo Shows wie Enlightenment, Infinity, Flow oder Genesis in atemberaubenden 3D-Lichtprojektionen zum Leben erweckt werden. Durch individuell abgestimmtes Mapping erstrahlen die monumentalen Bauten in völlig neuem Licht: Dächer und Wände scheinen sich aufzulösen und geben den Blick in weit entfernte Dimensionen voller Farben, Muster und Objekte frei.

EONARIUM tourt weltweit und ist gerade in der Frankfurter Dreikönigskirche, in der Stuttgarter Johanneskirche, in Lyon oder auch Marseille, in der Casa Cardinale Ildefonso Schuster in Mailand, in der St. George“s Hall in Liverpool oder in der Iglesia de la Encarnacion de Bilbao zu sehen.

Die immersiven Erlebnisse von Projektil sind für die ganze Familie ausgelegt. In Zürich und Genf erwartet Besucher ein innovatives und abwechslungsreiches Programm. Die Inszenierungen reichen von lehrreichen Unterhaltungsformaten, wie Reisen durch Regenwälder oder Ozeane in Pixel ZooTM, über modern-interpretierte Kunst-Klassiker, wie Inszenierungen von Mozarts Zauberflöte, bis hin zu Special Events wie Konzerten für alle Sinne.

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: https://business.panasonic.de/.

Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation. Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH

Eduard Gajdek

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

0173 6282 649



https://business.panasonic.de/visuelle-systeme/

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Strasse 164

65205 Wiesbaden

0611 7413116



https://www.finkfuchs.de