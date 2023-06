Magical Kids landen Megahit mit eigenem Lied zur WM 2023

Kinderchor veröffentlicht Lied zur Unterstützung des Frauen Fußballs und der Nationalmannschaft bei der Frauen Fußball Weltmeisterschaft 2023

Der kleine Kinderchor aus den Landkreisen Celle und dem Heidekreis schreibt kritische Lieder über Themen, über die sich die 9-13 jährigen Kinder Gedanken machen. So war es auch bei ihrem Fußballsong, den sie für die Frauen Nationalmannschaft geschrieben haben.

Vom 20.07.23 – 20.08.23 findet in Neuseeland und Australien die Frauen Fußball Weltmeisterschaft statt. Die Spielerinnen rund um Alexandra Popp, Merle Frohms und Svenja Huth haben bei der letzten EM gezeigt, wie viele Menschen sie in ihren Bann ziehen können. Auch die Bundesliga feiert immer neue Zuschauer Rekorde, und ausverkaufte Stadien gab es beim DFB Pokalfinale zwischen dem VFL Wolfsburg und dem FC Freiburg aber auch beim Champions League Finale Wolfsburg gegen Barcelona.

Trotz all dieser tollen Fortschritte und Erfolge im deutschen Frauenfußball, konnten die TV Rechte für die WM Übertragung im deutschen TV erst am letzten Donnerstag geklärt werden (4 Wochen vor Turnierbeginn) ein Vorfall der bei den Herren undenkbar wäre.

Ganz ohne „woke“ sein zu wollen prangerten die Magical Kids die Unterschiede zwischen Männern und Frauen an, wandten sich auch direkt an die Bosse der Verhandlungen, ob ihr Video dazu beigetragen hat eine Lösung zu finden wird wohl aber immer ein Geheimnis bleiben, aber es könnte sein.

Um die Frauen im Turnier zu unterstützen, sie anzufeuern und den Frauenfußball allgemein sichtbarer zu machen, haben die Mädchen und Jungen nun ihr Musikvideo zur WM 2023 veröffentlicht. Ein Song der erneut in der Zusammenarbeit mit Mario Cramer entstand und alle Menschen zum mit wippen und mit klatschen animiert, ein echter Ohrwurm.

Neben einen ausführlichen Drehbericht in der Celleschen Zeitung interessieren sich auch der Deutsche Fußball Bund und die Flyeralarm Bundesliga für den Song. Der Stern bringt ebenfalls einen Online Artikel über den tollen Einsatz der Kinder für ihre Nationalmannschaft. Ein Musikvideo in dem Kinder, die in unterschiedlichen Ländern geboren wurden, aber zur Zeit in Deutschland leben, gemeinsam ein Ziel verfolgen, die Unterstützung der Nationalmannschaft des Landes in dem sie zur Zeit leben. Sowohl ukrainische als auch russische Kinder wirken hier gemeinsam, als Freunde, an dem Ziel, den Frauenfußball zu fördern, mit.

Zum Musikvideo der Magical Kids für die Nationalmannschaft

Die Magical Kids sind ein Kinderchor der aus einer Schul AG heraus entstanden ist, aber nach 4 Wochen nicht mehr weiter üben konnte, da die Schulen durch die Corona Pandemie geschlossen wurden. Die Kinder und Betreuer haben aber niemals aufgegeben und sich auch ohne Schule zurück gekämpft. Sie schreiben eigene Lieder die ab und zu auch mit kritischen Themen aus Kindersicht versetzt sind. Bisher haben die Magical Kids schon fast 40 Lieder in ihrem Repertoire, davon über 10 Lieder komplett selbst erstellt, darunter auch viele kritische Songs über die Plastikverschmutzung der Meere, Tierschutz oder aber auch Mobbing.

