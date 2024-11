Magenta gewinnt zum siebten Mal in Folge den connect Mobilfunknetztest in Österreich

Die Rangfolge der Netzbetreiber bleibt unverändert bei insgesamt starkem Leistungsniveau.

Magenta gewinnt in Österreich erneut den connect Mobilfunknetztest 2024/2025, gefolgt von A1 auf Platz zwei und Drei auf dem dritten Platz. Ihren renommierten Netztest lässt die Medienmarke connect seit rund 21 Jahren vom Benchmarkingspezialisten umlaut durchführen. Auch in diesem Jahr wurden mit höchstem Aufwand nach objektiven und kundennahen Testverfahren die Leistungen der Netzbetreiber in Österreich bewertet.

Bereits zum siebten Mal in Folge erzielt Magenta den Gesamtsieg in Österreich. Der Anbieter erreicht 975 von 1.000 möglichen Punkten und damit die Note „überragend“. Der Testsieger liegt in allen drei Testdisziplinen vorn: Sprache, Daten und Crowdsourcing. A1 folgt mit 954 Punkten und ebenfalls der Note „überragend“. In vielen Testdisziplinen liegt der Anbieter annähernd gleichauf mit Magenta. Drei erhält mit 939 Punkten die Note „sehr gut“ und den dritten Platz, gleichzeitig verzeichnet der Anbieter mit einem Plus von 24 Punkten im Vergleich zum Vorjahr die größte Verbesserung im DACH-Raum.

Die Telefonie- und Datenmessungen wurden per Drivetests in Groß- und Kleinstädten sowie auf Verbindungsstraßen durchgeführt. Ergänzt wurden diese durch Walktests in Zonen mit ausgeprägtem Publikumsverkehr – wie in Bahnhöfen, Flughäfen, Cafes, Museen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Zu den Walktests zählten zudem Fahrten mit der Bahn. Die Tester fuhren vom 03.10.2024 bis 12.10.2024 durch 15 Groß- und 15 Kleinstädte in Österreich und legten dabei rund 5.750 Kilometer zurück. Hinzu kamen Walktests in sechs Städten. So wurden insgesamt rund 3,4 Millionen Einwohner, etwa 37,5 Prozent der Bevölkerung, abgedeckt. Für die Crowdsourcing-Analysen wurden von Anfang Mai bis Mitte Oktober 2024 rund 453 Millionen Einzelmesswerte ausgewertet, die statistisch 99,9 Prozent der Bevölkerung abdecken.

Hannes Rügheimer, connect-Autor, resümiert: „Herzlichen Glückwunsch an den Testsieger Magenta. Alle Netzbetreiber konnten ihre Leistungen entweder steigern oder das hohe Niveau des Vorjahres im Wesentlichen halten – ein Erfolg angesichts wachsender Datenmengen und steigender Energiekosten. A1 bestätigt seine starke Position, während die Hutchison-Marke Drei eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr erzielt.“

Ein Blick zu den Nachbarn

In Deutschland ist die Deutsche Telekom klarer Gesamtsieger und erzielt mit 970 Punkten die Bestnote „überragend“. Damit gewinnt der Anbieter den Mobilfunknetztest bereits zum vierzehnten Mal in Folge. Auf dem zweiten Platz folgt Vodafone mit 924 Punkten und der Bewertung „sehr gut“. Telefonica erreicht 909 Punkte, belegt den dritten Platz und erhält ebenfalls die Note „sehr gut“.

Bemerkenswert im länderübergreifenden Vergleich ist, dass die Deutsche Telekom zum ersten Mal auch in den Club der 970-Punkte-Plus-Kandidaten aufsteigt.

Der Blick auf die Schweiz zeigt drei „überragende“ Leistungen: Mit 977 Punkten erreicht Swisscom zum siebten Mal in Folge die Spitzenplatzierung. Sunrise folgt mit 973 Punkten auf Platz zwei, Salt mit 952 Punkten auf dem dritten Platz.

