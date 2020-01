Magdalena Cichon bietet Kunstdrucke ihrer Werke an

Zusammenarbeit mit Zukunft: Meisterdrucke und Magdalena Cichon gehen Kooperation ein

Das Unternehmen Meisterdrucke konnte eine besondere Künstlerin für sein Programm gewinnen. Zum Jahresbeginn 2020 geht der Anbieter für Kunstdrucke eine Kooperation mit Magdalena Cichon ein. Ab sofort sind hochwertige Reproduktionen ihrer Kunstwerke zu haben. Kunden können dabei bezüglich Größe, Format und Medium ihrer Ausgabe frei wählen. Über eine halbe Million Kunstdrucke hat der Anbieter für seine Kunden in aller Welt im Angebot. Mit der zeitgenössischen Jenaer Künstlerin gewinnt das Portfolio von Meisterdrucke eine starke Persönlichkeit, die sich in lebendigen und vielfältigen, meist in Acryl gefertigten Originalen ausdrückt.

Magdalena Cichon: Zufall und künstlerische Erfahrung gehen auf in Farben und fließenden Formen

Absicht und Zufall spielen eine große Rolle im zeitgenössischen Werk der in Jena geborenen Malerin Magdalena Cichon. Ihre Werke in Misch- und Acryltechnik tragen Namen wie “Geometrie”, “Löwe” oder “Apfelbaum”. Im Juli 2014 schloss die 1987 Geborene die Klasse Malerei / Textile Künste an der renommierten Kunsthochschule Burg Giebichstein mit Auszeichnung ab. Zu den Meilensteinen ihrer künstlerischen Vita zählt die Einzelausstellung “ANIMUS” in der Galerie “The Grass is Greener” 2013 in der Leipziger Spinnerei, der Kunstpreis der Jenacon Foundation im gleichen Jahr oder die langjährige Teilnahme am internationalen Pleinair-Symposium der Kunsthandlung Huber & Treff, das alljährlich Künstler aus England, Italien, Frankreich, Deutschland, den USA, Russland, Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten zusammenbringt. Die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt in Halle widmete sich ihrem Werk 2016 mit der Ausstellung FEDYA.

Im Großformat kommen die vielschichtigen Werke Cichons besonders deutlich zum Ausdruck. Figürliche Szenen und Landschaften sind dank fließender Übergänge kaum zu fassen, geometrische Elemente und Mikrobilder scheinen stets im Fluss und in der Veränderung. Von Nahem offenbaren sich dem Betrachter zahlreiche Ebenen. Form, Farbe und Strukturen finden sich in Cichons Werk in immer neuen Variationen zusammen. Nichts ist statisch, alles fließt. Die Künstlerin ordnet den Zufall und das Chaos mit planvollen Eingriffen, so scheint es dem Betrachter, dem sich eine klare Botschaft doch immer wieder zu entziehen und neu zu präsentieren scheint. Das Werk mäandert zwischen Zufall und Absicht, die Bilder gewinnen ihren Reiz aus dem Spannungsfeld zwischen Intuition und künstlerischer Erfahrung, mit denen die Malerin ihren Figuren Form gibt.

Meisterdrucke: Die ganze Welt Alter und neuer Meister in einem Angebot

Die Meisterwerke historischer und zeitgenössischer Kunst allen Menschen zugänglich zu machen, ist das erklärte Ziel von Meisterdrucke. Dazu nutzen sie das Medium hochwertiger Kunstdrucke, die bekannte und etablierte, aber auch förderungswürdige junge Künstler an die heimischen Wände von Kunstliebhabern bringen. Schwerpunktmäßig hat sich der Kunstdruck-Anbieter auf die Alten Meister verlegt, doch auch junges Talent wird präsentiert: Van Gogh, Monet und Gauguin finden sich deshalb ebenso im Portfolio wie zeitgenössische Werke. Quer durch alle Kunststile werden Motive geboten, rund eine halbe Million stehen insgesamt zur Auswahl. Kunden haben die Möglichkeit, sich ihr Kunstwerk auf Leinen, Fotopapier oder Aquarell erstellen zu lassen. Zahlreiche Aspekte wie Größe, Format und Druckqualität können Kunden individuell festlegen.

Bildquelle: Magdalena Cichon