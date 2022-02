Magazin „Tabuthema Mundgeruch“ neu aufgelegt

Das neu aufgelegte proDente-Magazin informiert umfassend zu diesem Tabuthema und enthält viele nützliche Tipps.

Etwa jeder Vierte in Deutschland leidet unter schlechtem Atem, so die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Das neu aufgelegte proDente-Magazin informiert umfassend zu diesem Tabuthema und enthält viele nützliche Tipps. Das Magazin Mundgeruch ist für Patientinnen und Patienten, Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie für zahntechnische Innungsbetriebe kostenfrei bei der Initiative proDente erhältlich.

„An dauerhaftem Mundgeruch ist selten der Magen schuld“, erklärt Dirk Kropp, Geschäftsführer der Initiative proDente e.V. „Bei etwa 90 Prozent der Betroffenen verursachen Bakterien der Mundhöhle den unangenehmen Geruch.“ Daher ist die Zahnärztin oder der Zahnarzt erste Anlaufstelle bei Mundgeruch, wenn keine erkennbaren Allgemeinerkrankungen dafür vorliegen.

Bakterien sind meist Ursache für schlechten Atem

Werden Zähne und Mundhöhle nicht ausreichend gepflegt, haben Bakterien leichtes Spiel. Täglich siedeln sie sich in der Mundhöhle, auf der Zahnoberfläche, in Zahnzwischenräumen und auf der Oberfläche der Zunge als Zahnbelag an. Die raue Oberfläche der Zunge bietet vor allem im hinteren Drittel unzählige Nischen für Bakterien. Auch in die Zahnfleischtaschen einer Parodontitis können sich Bakterien gut einnisten. Die Bakterien zersetzen organisches Material wie z. B. nicht sorgfältig entfernte Speisereste oder abgestorbene Zellen der Mundschleimhaut. Dabei entstehen Fäulnis- und Zersetzungsprodukte. Flüchtige Schwefelverbindungen vor allem aus Eiweißen verursachen dabei den unangenehmen Geruch.

Kostenfrei bestellen

Patientinnen und Patienten können das Magazin „Mundgeruch“ bei proDente unter der Telefonnummer 01805-55 22 55 oder auf www.prodente.de unter dem Menüpunkt „Infomaterial für Patienten“ beziehen.

Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie zahntechnische Innungsbetriebe erhalten je 100 Exemplare des Magazins kostenfrei auf den Fachbesucherseiten unter www.prodente.de (Login) oder über die Bestellhotline 01805-55 22 55.

