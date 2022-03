Märchenhaft: Neue Geschichte „Floriane Blütenblatt“ – Band 2 von Ingrid Annel und Silke Leffler

„Floriane Blütenblatt und die kleinste Hexe der Welt“

Das erste Buch der Reihe, „Floriane Blütenblatt und die Zeit im magischen Garten“, erschien im Jahr 2020 und erfreut sich bis heute größter Beliebtheit. 2022 wird die Erfolgsgeschichte der kleinen Elfe mit dem Titel „Floriane Blütenblatt und die kleinste Hexe der Welt“ fortgesetzt.

Aus dem Klappentext: Als es im schönsten Sommer endlich einmal zu regnen beginnt, tanzt die kleine Elfe Floriane Blütenblatt vergnügt durch den Garten. Sie bedankt sich bei den Wolken, die ihr beim Gießen helfen, damit sich alle wundersamen Wundersamen in prächtige Blumen und Pflanzen verwandeln. Nur leider hört der Regen gar nicht mehr auf, tagelang kann Floriane das Haus nicht verlassen. Allmählich wird es ihr langweilig, so allein. Da klopft eine kleine Hexe an ihre Tür, tropfnass und mit Blasen an den Füßen. Schon viele Tage war Catalina unterwegs auf der Suche nach einem Kraut gegen Einsamkeit. Erst wenn sie das gefunden hat, wird sie die letzte Hexenprüfung bestehen und bekommt ihren lang ersehnten Hexenbesen.

Das Buch wurde beim Wettbewerb der Stiftung Buchkunst eingereicht.

„Die schönsten deutschen Bücher des Jahres 2022“

Märchenhafte Bücher von Ingrid Annel

Seit 1998 ist Ingrid Annel freiberufliche Autorin. Sie gestaltet Leseprogramme für Kinder, schreibt mit Vorliebe Märchen, Sagen und Geschichten über historische Themen. In ihren Büchern jongliert sie gerne mit witzigen Worten und bringt Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Schmunzeln.

„Floriane und die kleinste Hexe der Welt“ ist bereits das dritte Kinderbuch, das sie für den Grätz Verlag geschrieben hat.

Illustrationen von Silke Leffler

Seit 1996 arbeitet Silke Leffler als freischaffende Textildesignerin und Illustratorin im Bereich Dekostoff, Papeterie und Kinderbuch.

Der unverwechselbare Stil der Figuren und Motive begeistert weltweit ihre Fans.

Für die Bücher über Floriane taucht sie tief in die Gefühlswelt der kleinen Elfe ein und mit Pinsel, Buntstift und Aquarellfarbe entstehen zauber- und märchenhafte Bildwelten, die Klein und Groß begeistern.

Floriane Blütenblatt und die kleinste Hexe der Welt. Für Kinder ab 5 Jahren.

20 x 30 cm, gebunden, Hardcover, 36 Seiten.

ISBN 978-3-949568-11-4 – Verbindlicher Verkaufspreis Euro 14,99

Der Grätz Verlag ist seit 1982 Spezialist für feine und hochwertige Papeterie. Die verlagseigenen Editionen umfassen Grußkarten, Kalender, Geschenkpapiere, Tischdekorationen sowie kreative Ideen aus Papier für Kinder. Besonderes Augenmerk legt der Grätz Verlag auf die Zusammenarbeit mit talentierten Illustratoren und Künstlern, wie Silke Leffler, Aurelie Blanz, Daniela Drescher, Maria Over oder Karin Tauer. Deren Bildwelten ergeben im Zusammenspiel mit innovativen Produktideen den unverwechselbaren Stil des Grätz Verlags. Die hochwertige Papeterie wird von der Konzeption über die Produktion bis zur Endverarbeitung in Deutschland und Europa hergestellt. Seit 2020 entwickelt der Verlag vermehrt plastikfrei verpackte Produkte und sucht weitere nachhaltige Wege in der Produktion. Von den teils in aufwendiger Handarbeit gefertigten Produkten profitieren sowohl die unmittelbare Region des Grätz Verlags als auch der Standort Deutschland.

