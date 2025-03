Von Mann zu Mann – Die Wahrheit über Männer in der Midlife-Crisis

MÄNNERWERTE® – Ein Magazin spricht Klartext: „Von Mann zu Mann – Die Wahrheit über Männer in der Midlife-Crisis“ – Einzigartig im deutschsprachigen Raum

Berlin, 5. März 2025 – Männer in der Midlife-Crisis? Darüber wird selten gesprochen – zumindest nicht offen und ehrlich. Genau hier setzt Alexander von Gruenau an. Mit seinem Buch „Von Mann zu Mann – Die Wahrheit über Männer in der Midlife-Crisis“ legt er den Finger in die Wunde und bricht ein Tabu. Es ist das erste und bislang einzige Buch im deutschsprachigen Raum, das die Wechseljahre beim Mann aus erster Hand beschreibt – schonungslos ehrlich, direkt aus dem echten Leben und ohne weichgespülte Wellness-Ratschläge.

Ein Buch aus dem echten Leben – für echte Männer

Alexander von Gruenau, Vater von vier Söhnen und aufgewachsen in der ehemaligen DDR, kennt die Höhen und Tiefen des Lebens besser als viele andere. Seine Biografie liest sich wie eine Achterbahnfahrt: Kindheit hinter dem Eisernen Vorhang, Karriere, Familiengründung – und dann kam die Midlife-Crisis mit voller Wucht. Körperlich, mental und emotional geriet alles aus dem Gleichgewicht. Das Buch wurde für Alexander zunächst zu einem persönlichen Therapieprojekt, dann zur Mission: Männern eine Stimme geben, die in dieser Lebensphase sonst oft schweigen.

In „Von Mann zu Mann“ erzählt er offen von Schlafstörungen, Wutausbrüchen, Libido-Problemen und Sinnkrisen – von den Unsicherheiten, die Männer in der Lebensmitte beuteln, und den Versuchen, mit Motorrad, Affäre oder teuren Anschaffungen gegen die eigene Vergänglichkeit anzukämpfen. Alexander von Gruenau macht klar: Diese Krise ist keine Schwäche – sie ist eine Chance. Eine Chance, sich selbst neu zu entdecken.

MÄNNERWERTE® – Das Magazin zur Krise und darüber hinaus

Passend zum Buch hat Alexander von Gruenau ein eigenes Online-Magazin gestartet: MÄNNERWERTE®. Auf www.maenner-in-der-midlife-crisis.de geht es um alles, was Männer wirklich bewegt:

-Männergesundheit und Hormone

-Beziehungskrisen und Sexualität

-Mentale Stärke und Sinnsuche

-Fitness, Ernährung und echte Männer-Themen

„MÄNNERWERTE®“ ist kein klassisches Männermagazin mit Sixpack-Wahn und Lifestyle-Glamour. Hier gibt es Klartext statt Klischees. Authentisch, direkt und ohne Filter zeigt Alexander von Gruenau, was es heißt, in der zweiten Lebenshälfte wirklich anzukommen – mit allen Blessuren und Erkenntnissen, die das Leben bereithält.

Warum „Von Mann zu Mann“ einzigartig ist

Während Frauenzeitschriften längst offen über die Wechseljahre sprechen, herrscht bei Männern oft Schweigen. Das Problem: Viele Männer wissen gar nicht, dass sie sich in einer hormonellen Umbruchphase befinden. Stimmungsschwankungen, Schlafprobleme, Gewichtszunahme oder Lustlosigkeit werden abgetan – dabei steckt oft die Midlife-Crisis dahinter. Genau deshalb ist „Von Mann zu Mann“ so wichtig: Es ist nicht nur ein Buch, sondern eine Einladung zum offenen Gespräch.

Alexander von Gruenau möchte Männer ermutigen, sich mit ihrer Gesundheit, ihrer Partnerschaft und ihren inneren Konflikten auseinanderzusetzen. Kein Arztlatein, kein Psychogeschwafel – sondern die ehrliche Geschichte eines Mannes, der selbst durch die Hölle gegangen ist und heute klarer sieht als je zuvor.

Kontakt

MÄNNERWERTE® Männermagazin

Alexander von Gruenau

Kupfergraben 22

10117 Berlin

+49 176 4650 8529



https://www.maenner-in-der-midlife-crisis.de/

