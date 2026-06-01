Made in Germany: Dokumentation zeigt Liebherr-Electronics and Drives GmbH

– „Welt der Wunder“ TV zu Gast bei der Liebherr-Electronics and Drives GmbH in Lindau

– „Made in Germany“: Dokumentationsreihe zeigt Unternehmen, mit Sitz und Produktion in Deutschland

– Arbeitsalltag der Liebherr-Electronics and Drives GmbH und die Firmengruppe werden gezeigt

– Erstausstrahlung am 07.06.2026 auf „Welt der Wunder“ TV

Technik der Zukunft „Made in Germany“: Einer Dokumentation auf „Welt der Wunder“ TV gibt spannende Einblicke in den Arbeitsalltag und die Fertigung der Liebherr-Electronics and Drives GmbH in Lindau. Im Fokus stehen Elektronikprodukte, die finale Prüfung der Komponenten für den Ernstfall und die Frage, wie automatisierte Prozesse den Arbeitsalltag schon heute prägen.

Von Kranen und Erdbewegungsmaschinen über Mining-Fahrzeuge und Lösungen für die Luftfahrt: Liebherr verfügt als familiengeführtes Technologieunternehmen über ein breites Produktportfolio von 13 Produktsegmenten. Aber viele der Maschinen aus dem Portfolio der Firmengruppe wären ohne bestimmte Teile nicht einsatzfähig: die Surface-Mounted-Device-Bauteile (kurz SMD). Oftmals klein wie Stecknadelspitzen sorgen diese für moderne und leistungsfähige Elektronik.

Bei der Liebherr-Electronics and Drives GmbH werden sogenannte Leiterplatten mit den SMD-Bauteilen bestückt. Diese Fertigungskompetenz bietet das Unternehmen im Rahmen der Electronics Manufacturing Services auch externen Kunden an. Produktseitig fertigt die Liebherr-Electronics and Drives an zwei Standorten in Lindau und Biberach unter anderem elektrische Maschinen, Schaltanlagen, Energiespeicher, Mensch-Maschine-Schnittstellen und IoT-Gateways. Ein mit modernster Prüf- und Messtechnik ausgestattetes Test-Center für Elektronik rundet das Produkt- und Serviceportfolio ab.

Automation aus eigener Hand

Themen wie Digitalisierung und Automation gehören bei der Liebherr-Electronics and Drives schon heute fest zum Arbeitsalltag. Ein Beispiel dafür ist die vollautomatisierte Montageinsel für Elektronikprodukte. Die Montageinsel steht dabei nicht nur dafür, dass Digitalisierung und Automatisierung in bestehende Prozesse eingebettet werden kann, sondern auch für eine exzellente Ingenieurleistung direkt von den Mitarbeitenden. Denn die Montageinsel ist eine Eigenleistung der Liebherr-Electronics and Drives GmbH, die durch Zusammenarbeit mehrerer interner Fachdisziplinen entstanden ist.

Dokumentation auf „Welt der Wunder“ TV

Wie genau der Arbeitsalltag der Mitarbeitenden aussieht, wie viel Hightech schon heute in der Fertigung steckt und wie die finale Prüfung der Elektronikkomponenten erfolgt, hat sich ein Filmteam des TVSenders „Welt der Wunder“ genauer angesehen.

Die Liebherr-Electronics and Drives GmbH wird im Rahmen der Dokumentationsreihe „Zukunft und Technik“ porträtiert. Diese Reihe widmet sich Unternehmen, die mit Qualität, Innovationskraft und technischer Exzellenz den Wert des Gütesiegels „Made in Germany“ repräsentieren. Die Dokumentation zeigt, wie der Alltag der Liebherr-Electronics and Drives GmbH aussieht. Zudem wird auch die Firmengruppe Liebherr mit ihrer Geschichte, Innovationskraft und der beeindruckenden Produktvielfalt thematisiert.

Die Dokumentation wird auf dem Fernsehsender „Welt der Wunder“ am 07.06.2026 um 20:00 Uhr das erste Mal ausgestrahlt. Zusätzlich wird die Dokumentation auch auf dem YouTube-Kanal und in der Mediathek zu finden sein.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter: https://www.liebherr.com/de-de/firmengruppe/standort/lindau-profil-3705438

Über die Liebherr-Electronics and Drives GmbH:

Die Liebherr-Electronics and Drives GmbH ist Teil der internationalen Firmengruppe Liebherr. An zwei Standorten, Lindau und Biberach (Flugplatz), entwickelt und fertigt das Unternehmen hochqualitative Komponenten und Systeme für die Firmengruppe sowie für externe Kunden. Die Tätigkeitsfelder des Unternehmens umfassen die Bereiche elektrische Antriebstechnik, Elektronik und Steuerungstechnik. Zudem bietet die Liebherr-Electronics and Drives GmbH ihren Kunden ein umfangreiches Portfolio an Dienstleistungen – von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Qualifikation. Rund ein Viertel der über 1000 Mitarbeitenden ist im Bereich Forschung und Entwicklung tätig.

Über die Firmengruppe Liebherr:

Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit breit diversifiziertem Produktprogramm. Das Unternehmen zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt. Es bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Die Firmengruppe umfasst heute über 150 Gesellschaften auf allen Kontinenten. Im Jahr 2025 beschäftigte sie mehr als 55.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 14 Milliarden Euro. Gegründet wurde Liebherr von Hans Liebherr im Jahr 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller. Seither verfolgen die Mitarbeitenden das Ziel, ihre Kunden mit anspruchsvollen Lösungen zu überzeugen und zum technologischen Fortschritt beizutragen.

Kontakt

Liebherr-Electronics and Drives GmbH

Hans-Jörg Schwärzler

Peter-Dornier-Straße 11

88131 Lindau

+49 8382 2730-4743



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