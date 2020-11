macmon secure wächst im Bereich Vertrieb & Marketing

Fünf neue KollegInnen verstärken das zunehmend internationale Team des Experten für Netzwerksicherheit

In den vergangenen Monaten ist das Interesse für das Thema Netzwerksicherheit in vielen Unternehmen gewachsen. Dabei ist die Positionierung von macmon secure als führender Technologieanbieter durch viele Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten deutlich gestärkt worden. So wurde macmon secure in 2020 von Gartner weltweit als “Representative Vendor” von NAC-Lösungen genannt. Zahlreiche Technologiepartnerschaften mit führenden Anbietern wie Sophos oder Checkpoint Software Technologies, die Expansion des internationalen Partner-Netzwerkes, u.a. nach Tschechien und Skandinavien und interessante Vertriebsangebote wie “macmon NAC as a Service” sorgten für hohe Aufmerksamkeit in den Medien, der IT-Community.

Dazu Christian Bücker, Geschäftsführer macmon secure GmbH: “Wir wachsen kontinuierlich und organisch und wollen mit neuen MitarbeiterInnen unseren erfolgreichen Weg fortführen. Wir ergänzen das bestehende Expertenwissen unserer Vertriebs- und Marketing-Mannschaft mit neuen Kenntnissen und neuen Erfahrungshorizonten, und werden durch mehr Diversity den Anforderungen eines sich rasant wandelnden Marktes weiterhin gerecht.”

Die studierte Betriebswirtin Sarina Ullmann bringt eine vielseitige Berufserfahrung in den Bereichen Personalwesen, New Business und Vertrieb aus unterschiedlichen Branchen wie Lebensmitteleinzelhandel oder Gesundheitsmanagement mit. Ullmann hat in Spanien und Griechenland gelebt und ist bei macmon secure im Partner Management aktiv.

Die gebürtige Nigerianerin Sandra Osadolor spricht fließend Englisch, Spanisch und Italienisch und war zuletzt im Kundenservice beim Automobilvermieter SIXT tätig. Osadolor ist jetzt als Inside Sales Manager die Ansprechpartnerin für alle administrativen Aufgaben für UK, Spanien und Italien.

Esther Rahmann studierte Wirtschaftsrecht an der HTW Berlin. Während ihres Studiums vertiefte sie ihr Wissen im Rahmen ihrer Abschlussarbeit im Bereich Vertriebssysteme mit Schwerpunkt Onlinehandel. Sie ist im Bereich Vertriebsinnendienst tätig.

Der diplomierte Medienwissenschaftler Martin Schönau kommt von AVM, und kümmert sich als Channel Marketing Manager um die kontinuierliche B-t-B-Information der Channel Partner und managt nationale und zunehmend internationale Kampagnen.

In der Marketingabteilung wird ausgebildet – Tom Blum hatte keine Lust mehr auf theoretisches Marketing an der Hochschule Wismar und fühlte sich von der Stellenausschreibung bei macmon secure direkt angesprochen. Nach einem ersten Schnuppertag stand für den Borussia Mönchengladbach Fan fest, dass er im macmon Team trainieren möchte.

Über macmon secure GmbH – der deutsche Technologieführer für Network Access Control:

Die erfahrenen IT-Experten bieten seit 2003 herstellerunabhängige, BSI-zertifizierte Lösungen an, die heterogene Netzwerke durch sofortige Netzwerktransparenz vor unberechtigten Zugriffen schützen. macmon ist schnell und einfach zu implementieren und bietet einen erheblichen Mehrwert für die Netzwerksicherheit. macmon kann mit anderen Sicherheitslösungen internationaler Technologiepartner, wie z. B. Endpoint Security oder Firewall, integriert werden. Kunden erhalten eine sofortige Netzwerkübersicht mit grafischen Reports und Topologie. Darüber hinaus bietet macmon Kunden und Partnern ein

umfangreiches Schulungsprogramm und einen 24×7-Support aus Deutschland. Dies macht macmon zu einer zentralen IT-Komponente in den Bereichen Digitalisierung, BYOD oder Intent-based Networking.

