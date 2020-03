Machen Sie Ihr Bad barrierefrei – So geht es

Viele Menschen machen sich früher oder später Gedanken über seniorengerechtes Wohnen und überlegen, ihr Haus oder ihre Wohnung im Rahmen einer Renovierung barrierefrei umzugestalten. Vor allem das Badezimmer steht dann im Mittelpunkt der Überlegungen. Wir von der Klaus Spanke Haustechnik sind Spezialisten bei allen Themen, die mit Badtechnik, Baderneuerung, Sanitärtechnik und Heizungstechnik zu tun haben. Gern stehen wir daher zu einem Beratungsgespräch zur Verfügung, wenn Sie planen, im Rahmen einer Badsanierung Ihr Bad barrierefrei umzugestalten. ‘Woran Sie auf jeden Fall denken sollten, ist eine ebenerdige Dusche’, sagt Handwerksmeister Klaus Spanke. ‘Sie bietet einen komfortablen Einstieg und Platz beim Duschen, egal, ob Sie als Hilfsmittel Rollstuhl, Rollator oder einem Hocker benötigen’. Fest installierte Haltegriffe oder eingebaute Klapp-Sitze geben zusätzlichen Halt. Ein barrierefreies Bad braucht Planung – wir helfen Ihnen gern! Das Badezimmer sollte außerdem so viel Platz bieten, dass man leicht mit dem Rollator oder Rollstuhl rangieren und sich auf die Toilette oder den Badewannenrand setzen kann. Auch wichtig: Die Bodenfliesen sollten rutschsicher sein. Wir von der Spanke Haustechnik in Düsseldorf haben als Meisterbetrieb große Erfahrung bei der barrierefreien Umrüstung von Badezimmern. Darum unterstützen wir Sie gern bei Planung und Ausführung Ihres seniorengerechten Bades. Sprechen Sie uns bei Interesse gern an!

Klaus Spanke Haustechnik

Geschäftsführer:

Handwerksmeister Klaus Spanke

Börnestr. 9

40211 Düsseldorf

Telefon: + 49 211 – 20 30 20

Telefax: + 49 211 – 9 05 10 52

Internet: www.spanke-haustechnik.de

Handwerksmeister Klaus Spanke als Geschäftsführer der Spanke Haustechnik verfügt ebenso wie die Sanitärinstallateure des in Düsseldorf ansässigen Meisterbetriebs über langjährige Erfahrung und ausgezeichnetes Fachwissen im Bereich Rohrreinigung und Kanalsanierung. Die Monteure sind ausgebildete und erfahrene Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung, Klima und Lüftungstechnik. Spanke Haustechnik bietet für alle Arbeiten im Kanalnetz, bei Hausanschlüssen, Wasser- und Abwasserrohren alle Leistungen fachkundig und aus einer Hand an. Dazu zählen Dichtheitsprüfungen, Rohrreinigung, Abflussreinigung und Leckortung. Modernste Ortungstechnik unterstützt die Monteure bei der Ortung der Leckstellen an Heizungs- und Abwasserleitungen. Damit ist es überflüssig, die komplette Leitung freizulegen, das spart Schmutz und Aufräumarbeiten.

Firmenkontakt

Klaus Spanke Haustechnik

Klaus Spanke

Börnestr. 9

40211 Düsseldorf

0211203020

0211 9051052

info@spanke-haustechnik.de

https://www.spanke-haustechnik.de

Pressekontakt

Klaus Spanke Haustechnik

Klaus Spanke

Börnestr. 9

40211 Düsseldorf

0211203020

spankehauss@protonmail.com

https://www.spanke-haustechnik.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.