MABEWO PHYTOPHARM AG: Schlüsselfertige Produktionsanlagen für Arzneipflanzen

Cannabis als Medizin hat sich beispielsweise in der Schmerztherapie und bei bestimmten chronischen Erkrankungen als hilfreich erwiesen. In immer mehr Ländern können Cannabisblüten und Cannabisextrakt schwerkranken Menschen als Medizin verschrieben werden. Die medizinische Wirkung basiert auf Active Pharmaceutical Ingredients (API) – also den Inhaltsstoffen der Pflanze. Gleichförmigkeit und Qualität sind hierbei ausschlaggebende Parameter für APIs.

Hightech-Anbau für gleichbleibende pharmazeutische Qualität

Drei verschiedene Anbausysteme für medizinisches Cannabis werden grundsätzlich unterschieden: Feldanbau (Outdoor-Anbau), Gewächshausanbau und der Anbau in geschlossenen Räumen unter künstlicher Beleuchtung und klimakontrollierten Bedingungen (Indoor-Anbau). Eine Vorgabe im Arzneipflanzenanbau verfolgt das Ziel von einheitlichen Pflanzen mit entsprechender pharmazeutischer Qualität zu generieren. Bei allen biologischen Systemen sind die Qualitätseigenschaften von Arzneipflanzen von den Faktoren Genotyp und Umwelt abhängig. Umweltfaktoren betreffen im Wesentlichen die Lichtqualität, Lichtquantität, Beleuchtungsdauer, Wasser- und Nährstoffangebot, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Konzentration in der Luft.

Mit schlüsselfertigen Indoor-Anlagen für die Produktion von Medizinalcannabis bietet die schweizerische MABEWO PHYTOPHARM AG standardisierte Indoor-Growing – Compartments (IGC) als Voraussetzungen für die Herstellung und medizinischen Anwendungen von Pflanzen, Blüten und Inhaltsstoffen. Die Indoor-Growing-Compartments sind als Indoor-Lösung für den Einbau in bestehende Hallen und Gebäude konzipiert.

Optimales Herstellungsverfahren

Das Unternehmen hat ein optimales Herstellungsverfahren entwickelt, das auf Modellierung basiert, um die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit der Produkte im Produktions- und Herstellungsprozess zu maximieren. Die Anzucht und Verarbeitung von Cannabispflanzen für medizinische Zwecke erfordert besondere Sorgfalt, da die Qualität und Gleichförmigkeit der Inhaltsstoffe in den Arzneimitteln von entscheidender Bedeutung für die Wirksamkeit der Produkte sind. Dr. Stefan Gall, Geschäftsführer von MABEWO PHYTOPHARM, hebt hervor, dass die Anforderungen an medizinisches Cannabis in Europa äußerst anspruchsvoll sind. Es gibt verschiedene entscheidende Faktoren, wie die konstant hohe Qualität, Hygiene, den Verzicht auf Pestizide und die Stabilität der Wirkstoffgehalte, die gewährleistet werden müssen.

„Rund um diese Prozessvorgabe entwickeln und bauen wir Compartments, Technik und Sensorik“, erklärt Dr. Stefan Gall. Energieeffizienz ist für den wirtschaftlichen Betrieb von Indoor-Anlagen zum Anbau von Arzneipflanzen zudem entscheidend. Durch die Verwendung von standardisierten Komponenten, dem Sammeln von Messdaten aus dem Betrieb der Anlagen und Entwicklungen von Strategien wird eine Energieeinsparung der Gesamtanlage erreicht.

Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach Cannabispflanzen in der medizinischen Industrie erreicht die MABEWO PHYTOPHARM das Ziel höchster Standards in Bezug auf Qualität und Prozesssicherheit in der Herstellung von Arzneimitteln. Dr. Stefan Gall erklärt, dass sich die Indoor-Growing-Compartments mit den maßgeschneiderten Raum in Raum-Lösungen an alle lokalen Voraussetzungen anpassen beziehungsweise innerhalb weniger Wochen auch in bestehende Gebäude errichtet werden können.

Optimierte und geprüfte Methoden

Die Verwendung von optimierten und geprüften Methoden im Produktionsprozess, der Anzucht und Verarbeitung der Pflanzen ist ein wesentlicher Faktor für die Qualität der Endprodukte. „Der Produktionsprozess orientiert sich sowohl am Ausgangsmaterial (Cannabispflanze) als auch am gewünschten Produkt (Blüte, Isolat oder API)“, so Dr. Gall. Die MABEWO PHYTOPHARM AG berechnet und plant eine optimale Abfolge von Prozessschritten. „Von der Stecklingsproduktion (in Vitro) über die Wachstumsphase (GACP) bis hin zur Verarbeitung (Extraktion und Verpackung unter GMP-Bedingungen) erstellen wir eine detaillierte Umsetzungsplanung, Baupläne, Spezifikationen, Zeitpläne und Budget“, erklärt Dr. Gall. Als Gesamtanbieter übernimmt das Unternehmen die Verantwortung für den Einkauf von Komponenten und Material, Lieferung sowie Aufbau und Inbetriebnahmen. Die schlüsselfertigen Anlagen werden mit umfangreichen Dokumentationen geliefert für jegliche Zertifikationen, zum Beispiel nach ISO und GACP. Durch ein digitales Datenmanagement erfolgen laufende Optimierungen des Betriebs, insbesondere in Bezug auf Energieeffizienz und Sicherheit.

Standardisierte Produktion – modulare und skalierbare innovative Technologien

„Die standardisierte Produktion von Arzneimitteln bedeutet, dass jeder Schritt im Produktionsprozess genau dokumentiert und überwacht wird“, erklärt Dr. Gall. Dabei werden die höchsten Standards in Bezug auf Qualität und Gleichförmigkeit der Inhaltsstoffe sichergestellt, um die Effektivität der Produkte zu optimieren. Die Anlagenpalette des Unternehmens umfasst Wachstumsräume, Nebenräume und die erforderliche Betriebsausstattung, bestehend aus Lüftungs- und Klimatechnik, Bewässerung und Nährstoffversorgung, Beleuchtung, Steuerungstechnik und Datenmanagement. Die modular und skalierbaren innovativen Anlagen erfüllen höchste Standards, damit das Endprodukt jederzeit die gewünschte Potenz, Reinheit und Qualität aufweist. Dr. Gall erklärt, dass durch die Modellierung des optimalen Produktions- und Herstellungsprozesses die Qualität der Pflanzen durch eine maximale Gleichförmigkeit der Prozesse erhalten wird. Zudem ein hoher Grad an Nachvollziehbarkeit besteht, sowie die wirtschaftliche Effizienz Beachtung findet.

Höchste Qualität und optimale Bedingungen

Dr. Gall gibt zu bedenken, dass ein weiterer Vorteil von geschlossenen Produktionsanlagen zu einem entsprechenden Qualitätssicherungssystem führen, mit dem der sehr hohe Hygienestandard eingehalten werden kann. Risikominimierungen von Kontamination, Ausbreitung von Pflanzenschädlingen und Krankheiten werden erreicht, so wie auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf ein Minimum reduziert, beziehungsweise ganz verzichtet werden kann. Geschlossene Anlagen ermöglichen Anbaubedingungen komplett unabhängig vom Klima und sämtliche Umweltfaktoren lassen sich in klimakontrollierten Pflanzenkulturräumen messen und steuern. Mit diesem Ansatz und der sorgfältigen Überwachung des Herstellungsprozesses ist das Unternehmen Marktführer für innovative Prozesse und Technologien rund um den Indoor-Anbau und die Verarbeitung von medizinischem Cannabis und Phytopharmaka. Durch den Einsatz von Hightech ist die standardisierte Produktion mit tolerierbaren Schwankungen im Inhaltsstoffspektrum von Phytopharmaka möglich, dies wird weltweit geschätzt und damit können pflanzliche Arzneimittel den Arzneischatz bereichern.

V.i.S.d.P.:

Moritz Roland

Blogger

Moritz Roland Bausch, Absolvent des englischen Internats Rossall School in Fleetwood, Großbritannien, mit dem International Baccalaureate Diploma (IB). Moritz ist in der Berufsausbildung OTA im Gesundheitswesen. Seit 2022 ist Moritz bei ABOWI-Reputation.com. Sein besonderes Interesse gilt dem Wandel des Gesundheitswesens – die Gesundheit des Menschen steht im Vordergrund – durch Technologie, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz zur ganzheitlichen Gesundheit von A–Z. Der Blog akopjan-health.de bietet zahlreiche Themen rund um Gesundheit und Betriebliches Gesundheitsmanagement. Du erreichst uns unter contact@abowi.com.

Die MABEWO AG steht für Nachhaltigkeit. „Make a better world“ investiert in die Zukunft und entwickelt innovative Technologien, um die größten Herausforderungen unserer Zeit zu lösen: Klimaschutz, Energiewende, Ressourcenschonung und Lebensmittelversorgung. Herr Jörg Trübl ist ausgebildeter Umweltingenieur und verfügt über 20 Jahre praktische wirtschaftliche Erfahrung in der Unternehmensführung als Berater, Coach und CEO von KMUs in Europa.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.