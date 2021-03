M-SOFT baut Online-Fortbildungsmöglichkeiten aus

Gerade das letzte Jahr hat gezeigt, dass der digitale Treff – das Meeting per Videokonferenz – sich immer weiter nach vorne drängt.

Nicht nur durch die Umstände des Jahres mit Corona, sondern auch aus vielen pragmatischen Gründen bieten sich Online-Veranstaltungen an. Denn der Zeitaufwand ist überschaubar und man kann direkt vom Schreibtisch / Home Office aus teilnehmen und muss keine langen Anfahrtswege auf sich nehmen.

Daher haben sich die Online-Veranstaltungen im Hause M-SOFT bereits seit Jahren etabliert und werden auch für das aktuelle Jahr weiter ausgebaut und schon wieder sehr gut angenommen.

Wie gewohnt können Interessierte Einblick in die Software-Lösungen erhalten, z.B. zu einer mobilen Auftragsbearbeitung oder einem digitalen Dokumentenmanagementsystem. Oder sie bekommen darüber hinaus auch Informationen z.B. zu rechtlichen Themen oder speziellen Branchenlösungen von Gastreferenten.

Bei den Online-Seminaren steht die Schulung der Kunden im Vordergrund. “Gerade da wir Kunden in gesamten DACH-Gebiet haben, bieten sich die Online-Seminare an. Die Bausteine können freigewählt werden, je nach Wissensstand und betrieblichem Bedarf. Und der Zeitrahmen lässt sich immer gut in den täglichen Ablauf integrieren, da ist kein Mitarbeiter 2 Tage nicht im Büro wie es bei Präsenzseminaren oftmals der Fall ist”, fasst Sven Kollhorst, Leitung Webinare und Seminare im Hause M-SOFT, den klaren Vorteil für die Kunden zusammen.

Selbstverständlich kann das direkte Miteinander – den persönlichen Treff – kein virtuelles Meeting ersetzen. Daher möchte der Softwarehersteller M-SOFT auch in diesem Jahr wieder Vor-Ort-Events veranstalten. “Sobald die Situation wieder Präsenzveranstaltungen zulässt, werden wir in die Planung gehen. Selbstverständlich immer an die jeweilige Lage angepasst”, blickt Torsten Welling, Vertriebsleiter MSOFT Organisationsberatung, optimistisch auf die Planung des laufenden Jahres.

Alle aktuellen Veranstaltungen, ob online oder vor Ort, können Sie auf der Website einsehen: www.msoft.de

Die M-SOFT Organisationsberatung bietet seit über 30 Jahren Software-Lösungen für Handwerk, Industrie und Handel. Über 5.500 Kunden in der DACH-Region setzen auf das langjährige Know-how und eine umfassende Betreuung des Branchenexperten und des gesamten Netzwerks von Niederlassungen und Fachhandelspartnern.

