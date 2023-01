M & R Chemlytic GmbH: Professionelle Wasseranalyse so einfach wie eine Amazon Bestellung

Wasser ist die basisgestellte Ressource für alle Lebensformen auf unserer Erde. Es ist also nicht verwunderlich, dass Wasserprobleme globale Herausforderungen darstellen, denen wir uns heute stellen müssen. Die professionelle Wasseranalyse gehört zu den komplexesten Aufgaben überhaupt und erfordert hoch qualifizierte Fachkräfte, um schnell und effektiv Lösungsvorschläge zu finden. Doch wie kann man sich als Laie in diesem Thema zurechtfinden, ohne selbst in ein Chaos aus unzusammenhängendem Fachjargon zu geraten? Mit dieser Frage hat sich die Firma M & R Chemlytic beschäftigt. Der Experte René Rüdisser entwickelte mit seinem Team einen Arbeitskreislauf, um Wasserproben schnell und effektiv zu testen.

Welche Aufgabe hat die M & R Chemlytic GmbH?

Die M & R Chemlytic GmbH ist ein professionelles Labor für die Durchführung von chemischen Analysen und Untersuchungen sowie Prüfung und Messungen von Wasser, das sich auf Meerwasseranalysen spezialisiert hat. Um solche hervorragenden und präzisen Ergebnisse zu erzielen, nutzt das Unternehmen ein hochmodernes Analysegerät der Firma Spectro. Die neue, revolutionäre Dual Side On Interface (DSOI) Technologie mit UV-Plus Optik erreicht eine doppelt so hohe Nachweisempfindlichkeit wie herkömmliche Geräte mit radialer Plasmabetrachtung. Dadurch kann die M & R Chemlytic GmbH sicherstellen, dass ihre Kunden immer die bestmögliche Qualität für eine Analyse von Wasser erhalten.

Wie funktioniert der Arbeitskreislauf der M & R Chemlytic GmbH?

Zunächst wird das hochempfindliche Analysegerät SPECTROGREEN gestartet. Nach dem Start benötigt das Gerät einige Zeit, um die Arbeitsweise zu stabilisieren. Anschließend wird das Gerät icalisiert (Messung des ICAL-Standards) und anschließend kalibriert. Für die Kalibrierung verwendet die M & R Chemlytic GmbH ausschließlich zertifizierte Standards von namhaften Herstellern. Im nächsten Schritt wird das Analysegerät mit einer Kontrollprobe (Natürliches Meerwasser ezt.) überprüft. Wird die Messung mit (max. 2% Toleranz) bestanden, fangen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst an, Kundenproben zu testen.

Das wird von der M & R Chemlytic GmbH getestet

Die M & R Chemlytic GmbH testet die Basiswerte des Wassers, um sicherzustellen, dass das Wasser für etwa Aquarien oder Pools geeignet ist. Dazu gehören unter anderem die Karbonathärte (KH), die Salinität (NaCl) und der pH-Wert (pH). Zusätzlich werden die Mengenelemente Bor (B), Brom (Br), Calcium (Ca), Kalium (K), Magnesium (Mg) und Spurenelemente Silber (Ag), Arsen (As), Barium (Ba), Cobalt (Co), Chrom (Cr) und Kupfer (Cu) getestet. Nährstoffe wie Phosphor (P) und Phosphat (PO4) werden ebenfalls regelmäßig überprüft. Schadstoffe wie Aluminium (Al), Bismut (Bi), Cadmium (Cd) und Quecksilber (Hg) werden ebenfalls getestet, um sicherzustellen, dass sie im Wasser nicht oder nur in ganz geringen Menschen vorhanden sind.

Dafür steht die M & R Chemlytic GmbH

Das Unternehmen steht für eine professionelle Kundenorientierung, Qualitätsanalytik speziell für Meerwasser und eine zeitnahe Auswertung innerhalb von 24 Stunden. Zudem bietet das Unternehmen kostengünstige und ausführliche, individuelle Handlungsempfehlungen, die auf echter Meerwasseraquaristik-Erfahrung basieren. Jede Probe, die von der M & R Chemlytic GmbH getestet wird, wird vor der Freigabe auf Plausibilität geprüft. Zudem werden ständige Qualitätskontrollen der Laborgeräte sowie der Laborwerte vorgenommen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ergebnisse zuverlässig und genau sind.

Kundinnen und Kunden können zuvor bestellte Reagenzgläser mit Wasser befüllen und diese dann an das Unternehmen einsenden. Kommen diese Proben noch vor 17:00 Uhr an, erhalten die Kundinnen und Kunden innerhalb von 24 Stunden eine aussagekräftige Wasseranalyse über ein App-System.

