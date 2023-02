M-Files übernimmt mit Ment den innovativsten Anbieter von No-Code Document Automation

Automatisierung bei der Erstellung komplexer Dokumente stärkt die M-Files-Plattform für metadatengesteuertes Informationsmanagement und Prozessautomatisierung.

Ratingen, 8.2.2023 – M-Files, der führende Anbieter für metadatengesteuertes Informationsmanagement, gibt heute die Übernahme von Ment (früher Contract Mill Oy) bekannt. Ment ist führend in der No-Code-Automatisierung von Prozessen zur Dokumentenerstellung (Document Automation) und hat seinen Sitz in Espoo, Finnland. Mit dieser Übernahme baut M-Files seine Funktionen zur Automatisierung von dokumentbasierten Prozessen deutlich aus. Kunden können mit Ment die Erstellung neuer, individuell angepasster Dokumente weitgehend automatisieren. Die Dokumente werden dabei stets in voller Übereinstimmung mit unternehmensinternen Vorgaben und Best Practices erstellt.

Da Ment insbesondere im juristischen Bereich breit etabliert ist und einige der größten Herausforderungen der Branchen erfolgreich meistern kann, stärkt M-Files damit seine Position in diesem interessanten Markt. Mitarbeitende in Anwaltskanzleien und firmeninternen Rechtabteilungen müssen mit einem unverhältnismäßig hohen manuellen Aufwand Verträge und andere rechtlich relevante Dokumente erstellen und verwalten. Das ist nicht nur ineffizient und wenig skalierbar, sondern schafft auch noch Abhängigkeiten von einzelnen Personen. Ment beseitigt die Hürden zur Automatisierung von Prozessen in der Dokumentenerstellung und stellt Kunden einzigartige Self-Service-Tools zur Verfügung. Sie ermöglichen es Wissensarbeitenden, Dokumente direkt aus den Eingaben Dritter auf sichere und konforme Weise zu erstellen und automatisierte Dokumenteninhalte breit zu nutzen.

„Mit der Übernahme von Ment können wir unseren Kunden noch besser helfen, ihre Produktivität zu steigern und ihr Unternehmensergebnis zu verbessern, indem wir zeitraubende, manuelle Arbeitsprozesse automatisieren“, sagt Antti Nivala, Gründer und CEO von M-Files. „Die robusten Funktionen von Ment zur Automatisierung der Dokumentenerstellung stärken unser Lösungsangebot deutlich. Unsere Kunden können mit M-Files und Ment ihre Wissensarbeitenden in die Lage versetzen, intelligenter zu arbeiten und mehr Impact zu erzielen.“

Ment ist einfach zu bedienen und ermöglicht es, die Erstellung komplexer Dokumente schnell zu automatisieren, dabei automatisierte Ablaufpläne zu nutzen und sich wiederholende Aufgaben drastisch zu minimieren. Die Optimierung der Prozesse erfolgt dabei mit der ersten vollständig visuellen Automatisierungslösung ohne Programmierung. Eine leistungsstarke Logik und innovative Funktionen ermöglichen es Unternehmen, ihre Geschäftsprozesse im Rechtsverkehr zu digitalisieren und zu skalieren. Beispielsweise bietet die Ment Clause Library rechtlichen Fachkräften einen einfachen Zugriff auf das Wissen, das sich im Laufe der Jahre im Unternehmen angesammelt hat. So wird die Effizienz gesteigert und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden erhöht, da das Rad nicht ständig neu erfunden werden muss.

„Ich freue mich über diesen nächsten Schritt auf unserer Reise und bin stolz auf unser Team, das dies möglich gemacht hat“, sagt Kaisa Kromhof, CEO von Ment. „Wir sind begeistert, uns M-Files, dem weltweit führenden Anbieter von Lösungen zum Informationsmanagement, anzuschließen, und freuen uns darauf, Organisationen auf der ganzen Welt die nächste Generation der No-Code-Automatisierung zu bieten. Gemeinsam werden wir Juristinnen und Juristen in die Lage versetzen, mit erstklassigen Dokumentenmanagement- und Automatisierungsfunktionen mehr Durchsatz zu erzielen und ihre Effizienz zu steigern.“

Ment ist derzeit als eigenständiges Produkt oder als Ergänzung zur M-Files Plattform erhältlich. Es wird auch weiterhin als modulares Angebot fortbestehen. Darüber hinaus wird Ment schrittweise in die metadatengesteuerte Plattform zum Dokumentenmanagement von M-Files integriert. Aus der Kombination mit M-Files und auch M-Files Hubshare, einem sicheren Portal für die Zusammenarbeit an Dokumenten, entsteht zusätzlicher Nutzen für die Kunden. Ment wurde für die Erstellung von Verträgen und anderen Rechtsdokumenten entwickelt und zielte bislang in erster Linie auf Anwaltskanzleien und interne Rechtsabteilungen. M-Files plant jedoch, das Angebot in Zukunft auf andere Branchen und Anwendungsfälle auszuweiten.

Weitere Informationen über Ment finden Sie unter: https://m-files.com/ment

Über Ment

Ment ist eine No-code-Plattform zur Automatisierung der Erstellung von Dokumenten, die von einem ehemaligen Anwalt mit dem Ziel entwickelt wurde, das Leben von Anwältinnen und Anwälten zu erleichtern. Bei der Entwicklung von Ment stand die Benutzerfreundlichkeit bei der Erstellung von Dokumenten als auch bei der Automatisierung von Vorlagen im Vordergrund. Damit gehört es zu den am schnellsten zu implementierenden Tools zur Automatisierung von Dokumentprozessen auf dem Markt. In Kombination mit den umfangreichen Funktionen für Mandanten und der Klauseln-Bibliothek wird es sowohl von freien Anwälten als auch von Rechtsabteilungen in Unternehmen geschätzt. Zu den Kunden von Ment gehören sowohl mittelständische Unternehmen als auch einige der größten Anwaltskanzleien und Beratungsunternehmen der Welt, darunter Organisationen in den USA, Großbritannien und den Nordics.

M-Files ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen zum Informationsmanagement. Die Plattform für metadatengesteuertes Dokumentenmanagement von M-Files ermöglicht es Wissensarbeitern, sofort die richtigen Informationen in jedem Kontext zu finden, Geschäftsprozesse zu automatisieren und Compliance und Sicherheit im Informationsmanagement durchzusetzen. Damit können Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil erzielen und ihre Performance steigern, indem sie besseren Kundenservice und höhere Qualität bei geringerem Risiko bieten können. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com

