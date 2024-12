LXT übernimmt clickworker und baut damit seine Position als Marktführer im Bereich KI-Daten weiter aus

Expandierender Anbieter von KI-Trainingsdaten übernimmt führenden Crowdsourcing-Dienstleister und baut fortschrittliche Technologieplattform mit globaler Reichweite auf.

TORONTO – 17. Dezember 2024 – LXT, ein stark wachsender Marktführer im Bereich KI-Trainingsdaten zur Unterstützung intelligenter Technologien, gab heute den Abschluss der Übernahme von clickworker bekannt. clickworker zählt zu den weltweit führenden Crowdsourcing-Anbietern und verfügt über eine automatisierte Technologieplattform sowie eine Crowd von über sechs Millionen Freelancern, um hochwertige Trainingsdaten für KI-Anwendungen bereitzustellen.

Der Zusammenschluss vereint zwei erfahrene Branchenexperten im Bereich KI-Daten: LXT“s umfassende Expertise in globalen Sprachdaten und operativer Exzellenz ergänzt sich ideal mit clickworkers fortschrittlicher Plattform und innovativen Tools zur Einbindung einer vielseitigen Crowd-Community. Das fusionierte Unternehmen wird mit seiner Präsenz auf sechs Kontinenten in über 150 Ländern eine Spitzenposition in der KI-Datenindustrie einnehmen.

„Die größte Herausforderung für KI-Entwickler – ob Großunternehmen oder Start-ups – ist der exponentiell wachsende Bedarf an Trainingsdaten für ihre Anwendungen“, erläutert Mohammad Omar, Gründer und CEO von LXT. „Diese Übernahme versetzt uns in die Lage, der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und hochwertige Daten für die verantwortungsvolle Weiterentwicklung intelligenter Technologien bereitzustellen.“

clickworker, gegründet 2005 mit Hauptsitz in Essen, Deutschland, gilt als Pionier im Bereich der durch Crowdsourcing generierten KI-Trainingsdaten. Das Unternehmen hat eine hochautomatisierte Technologieplattform mit leistungsstarken Mobile- und Desktop-Lösungen entwickelt und bietet sowohl Self-Service- als auch maßgeschneiderte Datenprojekte an. Im Jahr 2022 wurden über 600 Millionen Aufgaben durch die Crowd abgeschlossen, was die hohe Effizienz und Skalierbarkeit der Projektdurchführungsprozesse des Unternehmens unterstreicht.

LXT, mit Hauptsitz in Toronto, sammelt und annotiert Daten über verschiedene Modalitäten hinweg mit der Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität, die Unternehmen benötigen. Das Unternehmen ist in mehr als 145 Ländern und über 1.000 Sprachregionen aktiv. Zu den Kunden zählen führende Technologieunternehmen und Fortune-100-Unternehmen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und dem Nahen Osten.

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit LXT neue Maßstäbe zu setzen“, erklärt Christian Rozsenich, Geschäftsführer von clickworker. „Dies ist erst der Anfang dessen, was wir zusammen erreichen können, um die qualitativ hochwertigsten und umfassendsten KI-Daten in der Branche bereitzustellen.“

LXT wird Christian Rozsenich zum Chief Technology Officer ernennen. In dieser Position wird er die Integration und Weiterentwicklung der Technologieplattform verantworten, einschließlich Self-Service-Funktionen, Marktplatz-Integration, API-Anbindungen und weiterer Innovationen. Zudem wird LXT die Expertise im Community-Building und -Management nutzen, um fachspezifische Experten-Communities aufzubauen und das Potenzial der Crowd optimal zu erschließen.

„Dieser Zusammenschluss vereint komplementäre Kompetenzen in den Bereichen KI-Trainingsdaten und Crowdsourcing zu einem leistungsstarken, global integrierten Serviceportfolio“, erklärt Malte von der Ropp, Geschäftsführer von venturecapital.de KGaA. „Mit gesteigerter Qualität und erweiterten Lösungen sind wir optimal aufgestellt, um der wachsenden globalen Nachfrage gerecht zu werden und skalierbare, zukunftsweisende KI-Datenlösungen weltweit voranzutreiben.“

Über clickworker

clickworker zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Crowdsourcing-Lösungen mit einem Netzwerk von über sechs Millionen Usern in Europa, Amerika und Asien. Das Unternehmen bietet eine automatisierte Technologieplattform mit leistungsstarken Mobile- und Desktop-Lösungen sowie Self-Service-, Standard- und maßgeschneiderte Projektlösungen. Durch die Aufteilung komplexer Aufgaben in Mikroaufgaben, die von qualifizierten Usern, sog. Clickworkern, bearbeitet werden, liefert das Unternehmen qualitativ hochwertige Ergebnisse. 2022 wurden über 600 Millionen Aufgaben abgeschlossen. Weitere Informationen unter clickworker.com.

Über LXT

LXT ist ein führender Anbieter von KI-Trainingsdaten für intelligente Technologien globaler Unternehmen. In Zusammenarbeit mit einem internationalen Netzwerk von Mitwirkenden sammelt und annotiert LXT Daten über verschiedene Modalitäten hinweg mit der Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Agilität, die Unternehmen benötigen. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 145 Ländern und über 1.000 Sprachregionen bedient LXT Kunden in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und dem Nahen Osten, darunter führende Technologieunternehmen und Fortune-100-Unternehmen. Weitere Informationen unter: lxt.ai.

Kontakt

info@lxt.ai

