Luxus neu definiert: Fünf-Sterne TRS Ibiza Hotel eröffnet

Das erste Haus der Marke TRS Hotels in Europa öffnete am 9. Juni seine Pforten in Cala Gracio, Ibiza

Das neue fünf-Sterne Haus TRS Ibiza Hotel öffnete am 9. Juni 2022 seine Pforten. Damit kommt die Luxus-Hotelmarke der Palladium Hotel Group „TRS Hotels“, die bisher nur in der Karibik vertreten war, nach Europa. Das TRS Ibiza Hotel wird von der Palladium Hotel Group geführt und ist im Besitz der Azora Group.

Jesus Sobrino, CEO der Palladium Hotel Group, erklärte: „Die Marke TRS ist bereits ein Erfolg in der Karibik und wir freuen uns, das TRS-Erlebnis nach Europa zu bringen. Im TRS Ibiza Hotel spiegelt die Art von Service, Gastronomie, Spa-Wellness, Design und Unterhaltung, die die Gäste genießen werden, ein ganz besonderes Konzept von Adults-only Luxus wider. „

Das TRS Ibiza Hotel verspricht eine komplette Revolution im Bereich des Luxustourismus: Es ist das einzige Adults-only-Hotel, das auf der Insel einen echten Premium-All-inclusive-Service bietet. Darüber hinaus können die Gäste dank des neuen „The Signature Level“-Programms eine Auswahl an zusätzlichen Vorteilen genießen, die über die Räumlichkeiten und Einrichtungen des Hotels hinausgehen und Zugang zu außergewöhnlichen Restaurants und bekannten Veranstaltungsorten auf der Insel bieten.

Die Marke TRS Hotels steht für einen unvergesslichen Urlaub, zu dem auch ein persönlicher Butler-Service gehört – ein Maßstab für Luxus. Diese einzigartige Service-Figur spielt eine wesentliche Rolle bei der Kundenerfahrung, indem sie die Wunschliste eines jeden Gastes in die Realität umsetzt und seinen Aufenthalt personalisiert.

Das TRS Ibiza Hotel verfügt über ein umfangreiches gastronomisches Angebot, das in seinen drei À-la-carte-Restaurants und fünf Bars auch die anspruchsvollsten Gaumen verwöhnt:

Gaucho ist ein exquisites Restaurant im Kolonialstil mit von Ibiza inspirierten Innen- und Außenbereichen, in denen Holz mit weißen und marineblauen Akzenten kombiniert wird. Das gastronomische Konzept des Restaurants basiert auf einem traditionellen Steakhaus, in dem alte und moderne Techniken kombiniert werden.

Helios ist ein Restaurant, das Luxus auf einer informellen Ebene präsentiert. Ungewöhnliche Gerichte, wie gebratener Kabeljau mit Chipotle und Apfelmayonnaise oder ein köstliches Steak Tartare regen die Sinne an.

Capricho bietet eine Auswahl an exquisiten Minigerichten und sorgfältig durchdachten Kreationen, die kontrastreiche Elemente miteinander verbinden. Hervorzuheben sind die geräucherten und marinierten Gerichte sowie die hausgemachten Pickles, die von einer Auswahl an Pintxos, raffinierten Fleisch- und Fischgerichten oder Anspielungen auf typische Gerichte der italienischen Küche begleitet werden.

Gravity ist das Juwel des Hotels und der Ort für alle Liebhaber der ibizenkischen Sonnenuntergänge. Es handelt sich um die beeindruckende Sky Lounge des TRS Ibiza Hotels, die sich in einer privilegierten Lage mit Blick auf die Bucht von San Antonio befindet: Ein außergewöhnlicher Raum, umrahmt von den Reflexionen des Infinity-Pools und des Mittelmeers. Hier wählen Besucher aus einer erlesenen Cocktailkarte und genießen unvergessliche Momente, in denen die Zeit stillsteht. Im Gravity finden regelmäßig die besten Live-Musik- und Jazz-Veranstaltungen der Insel statt, was es zu einem Maßstab für die Unterhaltung auf der Insel macht.

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette, die zur Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört und auf eine über 50-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Gruppe betreibt 41 Hotels mit über 13.000 Zimmern, die sich auf sechs Länder verteilen: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien und Brasilien. Sie verwaltet neun Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels und die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz für zwei Hotels auf Ibiza und Teneriffa. Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihren Mitarbeitern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

