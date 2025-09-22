Luxgloow bringt einzigartigen Schmuck auf dem Markt

Junges Label hebt sich durch langlebigen Schmuck von der Masse ab

Düsseldorf , 22.09.2025

Mit der Marke Luxgloow startet ein junges Schmucklabel, das sich von kurzlebigen Trends abheben möchte. Im Mittelpunkt steht Schmuck, der sowohl ästhetisch als auch langlebig ist – und damit eine Alternative zur Massenware bietet.

„Unsere Mission ist es, Schmuck zu schaffen, der lange Freude bereitet und den individuellen Stil unserer Kundinnen und Kunden unterstreicht“, sagt Gründerin [Nadine Engels ].

Die erste Kollektion umfasst Ringe, Armbänder und Ketten. Charakteristisch sind klare Formen, zeitloses Design und Materialien, die den Alltag überdauern. So positioniert sich Luxgloow als Marke für Menschen, die Wert auf Individualität, Qualität und Nachhaltigkeit legen.

Luxgloow plant, das Sortiment künftig weiter auszubauen und mit neuen Designs Akzente zu setzen. Ziel ist es, Kundinnen und Kunden Schmuck zu bieten, der sowohl modisch als auch beständig ist – Schmuck, der bleibt.

