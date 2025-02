Luxenburger Redetalente auf Erfolgskurs

Anne Naumann und Giny Laroche auf Erfolgskurs

Luxemburgs Redetalente auf Erfolgskurs: Internationale Jury kürt Giny Laroche und

Anne Naumann

Dresden/Radebeul – Beim renommierten internationalen Speaker Slam, der nach Stationen in Dubai, New York, Wien,

München und Las Vegas nun erstmals am 30. Januar in Dresden stattfand, haben zwei Rednerinnen aus Luxemburg

die Jury und das Publikum gleichermaßen begeistert. Giny Laroche und Anne Naumann setzten sich in einem

hochkarätigen Wettbewerb mit Teilnehmern aus 20 Nationen durch und wurden im ersten internationalen Speaker

Slam in Dresden/Radebeul ausgezeichnet.

Der Wettbewerb, veranstaltet von Hermann Scherer, wurde auf zwei Bühnen ausgetragen und per Livestream von

Zuschauern aus Europa, USA und Neuseeland verfolgt. Die Experten-Jury bestand aus Top100 Speaker Hermann

Scherer, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scout/Promoter Stephanie Pierre, Produzentin

Andrea Peters, Expertenportal Gründer Josua Laufer, Redner Marcel Hess und der Gewinnerin von Germany“s Next

Speaking Star Katja Kaden.

Von Dresden über Wiesbaden nach New York

Nach ihren beeindruckenden Auftritten wurden Giny Laroche und Anne Naumann mit einem hochdotierten Speaker-

Auftrag für New York 2026 ausgezeichnet. Zudem werden sie schon in wenigen Monaten beim Founders Summit in

Wiesbaden sowie bei „Germany“s Next Speaker Star“ auftreten – zwei bedeutende Plattformen für inspirierende

Persönlichkeiten und aufstrebende Rednertalente.

Giny Laroche: Expertin für authentisches Leadership

In ihrem Battle-Vortrag beleuchtete Giny Laroche die essenzielle Rolle von authentischem Leadership in

Unternehmen und Politik. In Zeiten tiefgreifender Umbrüche und wachsender Komplexität rückt die Bedeutung von

Soft Skills wie Selbsterkenntnis, gesteigerter Wahrnehmungsfähigkeit, Empathie, Resilienz, emotionaler Intelligenz

und Kollaboration immer stärker in den Vordergrund. Giny Laroche verknüpft ihre langjährige internationale

Tätigkeit als strategische und politische Beraterin und Expertin für kollaborative Innovation und soziale Kohäsion mit

umfassenden Ausbildungen in Sterbe- und Trauerbegleitung und Emotionscoaching. Dieser besondere Mix erlaubt es

ihr, Führungspersönlichkeiten und Unternehmen umfassend zu unterstützen: Einerseits beim bewussten Abschied

von überholten Strukturen und andererseits bei der Begleitung von Change-Prozessen.

Ein besonderer Moment während des Wettbewerbs verdeutlichte ihre Haltung in der Praxis: Als eine Mitbewerberin

während ihres Vortrags einen Blackout hatte, griff Giny Laroche instinktiv ein. Mit Ruhe und Souveränität half sie, die

Situation zu einem kraftvollen Abschluss für beide zu bringen, was nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum

überzeugte. Dieser gelebte Ausdruck von authentischem Leadership wurde mit einem Sieg beim Silent Speaker Battle

belohnt.

Anne Naumann: Die Kraft der Worte als Schlüssel zum Glück

Anne Naumann, Autorin mehrerer Bücher, teilte ihre bewegende Lebensgeschichte und zeigte, wie Sprache und

Worte das persönliche Glück beeinflussen können. Nach einem tragischen Schicksalsschlag veränderte sich ihr Leben

grundlegend – sie nutzt seither die Macht der Sprache, um anderen Menschen Perspektiven und Hoffnung zu geben.

Sie sieht sich als die Frau, die die Menschen an ihre Träume erinnert und sie ermutigt, diese zu leben. Mit ihren

Vorträgen inspiriert sie ihr Publikum, das eigene Potenzial zu entfalten und neue Wege zu beschreiten. Ihre

inspirierenden Worte hinterließen einen bleibenden Eindruck und begeisterten sowohl die Jury als auch das

internationale Publikum.

Mit ihrer erfolgreichen Teilnahme beim 1. Internationalen Speaker Slam in Dresden haben Giny Laroche und Anne

Naumann bewiesen, dass Luxemburg eine neue Generation von inspirierenden Rednerinnen hervorbringt – Frauen,

die mit Authentizität, Expertise und Leidenschaft die Bühne erobern. Ihr Weg führt sie nun auf die internationalen

Speaker Bühnen – und die Welt darf gespannt sein, welche Impulse sie dort setzen werden.

