LuxAIaaS: KI-Infrastruktur- und Automatisierungsplattform

LuxAIaaS: White-Label-KI-Plattform macht Agenturen und IT-Dienstleister zu KI-Anbietern in nur zwei Wochen

Luxemburg, 13.03.2026 – Steigende Lohnkosten, Fachkräftemangel und wachsende Erwartungen an eine durchgehende Erreichbarkeit setzen Unternehmen zunehmend unter Druck. Gleichzeitig suchen Agenturen, IT-Dienstleister und SaaS-Anbieter nach neuen margenstarken Geschäftsfeldern mit wiederkehrenden Erlösen. Genau an diesem Punkt setzt LuxAIaaS an.

Mit seiner schlüsselfertigen White-Label-KI-Plattform ermöglicht LuxAIaaS es Partnern, innerhalb von zwei Wochen eigene KI-Agenten unter eigener Marke auf den Markt zu bringen. Dafür sind weder eigene Entwicklerteams noch der Aufbau einer eigenen KI-Infrastruktur erforderlich. Die Plattform vereint WhatsApp, Voice, Webchat und AI-Avatare in einer zentralen Lösung und lässt sich zudem an CRM- und ERP-Systeme anbinden.

„Der Markt braucht keine weiteren KI-Pilotprojekte, sondern skalierbare Geschäftsmodelle“, sagt Maurice Voigt, CEO von YOUNEA. „Unsere Partner können sofort mit einem marktfähigen KI-Produkt starten und wiederkehrende Umsätze generieren, ohne monatelange Vorlaufzeit und ohne technisches Risiko.“

LuxAIaaS macht KI damit nicht zu einem individuellen Projekt, sondern zu einem sofort vermarktbaren Produkt. Partner können neue Umsatzquellen erschließen, abonnementbasierte Modelle etablieren und ihr Portfolio gezielt um skalierbare KI-Lösungen erweitern. Gleichzeitig erhalten sie eine professionelle, marktreife Infrastruktur, die zentrale Bot-Verwaltung, kanalübergreifende Protokolle, automatisierte Abrechnung und eine DSGVO-konforme Architektur vereint.

Die Plattform ist besonders dort relevant, wo Unternehmen Kundenkommunikation, Telefonprozesse, Lead-Workflows und Terminvergaben effizienter gestalten wollen. Statt isolierter Einzellösungen bietet LuxAIaaS eine sofort einsetzbare Gesamtinfrastruktur, mit der KI-gestützte Kommunikation wirtschaftlich planbar und operativ skalierbar wird.

Damit positioniert sich LuxAIaaS als Wachstumsmotor für Partner, die neue Märkte erschließen, wiederkehrende Erlösmodelle aufbauen und KI ohne Entwicklungsaufwand in ein markenfähiges Produkt verwandeln wollen.

YOUNEA entwickelt sichere, skalierbare und DSGVO-konforme KI-Lösungen für Unternehmen in Europa. Mit LuxAIaaS ermöglicht YOUNEA Firmen, KI schnell und einfach in ihre eigenen Produkte und Prozesse zu integrieren – vollständig im eigenen Branding.

Firmenkontakt

YOUNEA S.à r.l.

Maurice Voigt

Esplanade de la Moselle 17

6637 Wasserbillig

+352 / 2704 8729



https://www.younea.ai

