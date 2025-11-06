LuxAIaaS – Die Whitelabel-Plattform für KI-Agenten

YOUNEA stärkt Marktposition mit LuxAIaaS – der Whitelabel-Plattform für Conversational AI-as-a-Service

Luxemburg, 06. November 2025 – Das Luxemburger Technologieunternehmen YOUNEA positioniert sich mit LuxAIaaS als zentrales Operating System für Conversational AI-as-a-Service.

Die Plattform ermöglicht es Unternehmen und Agenturen, KI-Agenten, Chatbots und Sprachassistenten zu entwickeln, zu verwalten und zu monetarisieren – DSGVO-konform, mehrsprachig und transparent in den Kosten.

LuxAIaaS vereint alle Bausteine moderner KI-Kommunikation: von Telefon- und Chatbots über Abrechnung und Reporting bis hin zu API-Anbindungen an CRM- und ERP-Systeme. Unternehmen behalten volle Kontrolle über ihre KI-Kommunikation – ohne technische Hürden und mit höchster Datensicherheit.“Mit LuxAIaaS machen wir KI-Kommunikation zugänglich, effizient und wirtschaftlich. Die Plattform ist das Fundament für alle, die Kommunikation automatisieren und gleichzeitig personalisieren möchten“, erklärt Maurice Voigt, CEO von YOUNEA.

YOUNEA arbeitet bereits mit Partnern in sechs Ländern und baut ein weltweites Netzwerk für KI-basierte Automatisierung auf.

Whitelabel-Plattform für Unternehmen und Agenturen

LuxAIaaS bietet Funktionen wie:

– KI-Agenten- & Kundenverwaltung

– Eigenes Abrechnungssystem

– White-Label-Branding

– Reporting- & Statistik-Dashboard

– CRM- & API-Integration

– Multichannel-Kommunikation über Chat, Voice & Telefon

Damit wird LuxAIaaS zum zentralen Betriebssystem für KI-Kommunikation, individuell anpassbar und skalierbar.

YOUNEA ist ein Technologieunternehmen aus Luxemburg und Entwickler von LuxAIaaS, dem zentralen Operating System für Conversational AI-as-a-Service.

Das Unternehmen steht für sichere, effiziente und wirtschaftliche KI-Kommunikation und unterstützt Organisationen dabei, ihre Kundeninteraktion intelligent zu automatisieren.

