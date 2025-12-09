LuxAIaaS – Die Whitelabel KI-Plattform für Unternehmen
Luxemburg, 09.12.2025 – Mit LuxAIaaS stellt YOUNEA eine Whitelabel-Plattform vor, mit der Unternehmen eigene KI-Agenten, Chatbots und Voicebots unter ihrer eigenen Marke anbieten können. Die Plattform macht moderne KI-Technologie einfach nutzbar und gibt Firmen volle Kontrolle über Funktionen, Design und Daten. LuxAIaaS wurde entwickelt, um Unternehmen eine klare, flexible und sichere Lösung zu bieten – egal ob für Kundenservice, Verkauf, interne Prozesse oder den Aufbau eigener KI-Produkte.
„Mit LuxAIaaS wird moderne KI für jedes Unternehmen einfach, sicher und sofort einsetzbar.“ – Maurice Voigt, Geschäftsführer von YOUNEA
Die wichtigsten Funktionen von LuxAIaaS
1. Whitelabel-Lösung
Unternehmen nutzen die Plattform vollständig in ihrem eigenen Erscheinungsbild:
-Eigenständiger Webshop zum skalierbaren Verkauf der Agents – auch für zusätzliche Leistungen wie z. B. Schulungen geeignet
-Eigene Domain, Logo, Farben, Avatare
-Integriertes Affiliate-System
-Komplett anpassbare Webseite mit eigenen Texten und Markenbotschaften
2. Einfaches Wallet-System
-Grundgebühr und Nutzungsabrechnung komplett automatisiert
-Pay-as-you-Go-Abrechnung
-Zahlbar per Kreditkarte
-Guthaben kann manuell oder automatisch aufgeladen werden
-Transaktionen und Nutzungskosten sind jederzeit einsehbar
3. Automatische Prompt- und Wissensaufbereitung
-Anweisungsgenerator: hilft bei der Erstellung neuer Prompts aus einer einfachen Beschreibung
-Wissensdatenbank-Assistent: strukturiert große Dokumente und Texte und macht sie für die KI nutzbar
4. Flexible Chatbot-Konfiguration
-Willkommensnachricht und Hauptprompt frei anpassbar
-DSGVO-konforme Speicherzeiten einstellbar
-Anzeige aller verbundenen Funktionen
-Wahl zwischen verschiedenen State-of-the-Art-Sprachmodellen
-Individuelles Design: Sprache, Name, Avatar, Farben
-Einfache Einbindung per Script, iFrame oder QR-Code
-Änderungen können sofort live getestet werden
5. Voicebot-Konfiguration
-Rufnummerauswahl während des Buchungsprozesses
-aktuell 6 verschiedene Ländervorwahlen möglich
-Anpassbare Begrüßungen, Prompts und Stimmen
-Integration eigener Stimmen
-Call-Einstellungen wie Dauer, Tageslimit und parallele Anrufe separat einstellbar
-Web-Testanrufe für Inbound sowie integrierte Outbound-Funktion
-Übersicht aller wichtigen Daten, inklusive Telefonnummer
6. Optionaler Outbound-Manager
-Kann automatisiert Outbound-Calls steuern
-Aufbau und Anpassung eigener Workflows für Wiedervorlagen
-Einspeisung großer Datenmengen
-Agent kennt bei einem Outbound-Call alle Daten des Kunden und kann ihn mit dem passenden Namen ansprechen
7. API- und CRM-Anbindungen
-Integration jedes Systems mit vorhandener API-Schnittstelle
-Datenabruf und Dateneintragungen möglich
-Ideal für automatisierte Abläufe und interne Workflows
8. Integrierter Kalender
-Terminbuchungen mit automatischer Verfügbarkeitsprüfung
-Einbindung von Google-, Calendly-, Microsoft- und Apple-Kalendern
9. Wissensdatenbank
-Einfacher und eigenständiger Upload von Dateien wie .txt, .pdf oder .docx
-Bot greift während des Gesprächs direkt darauf zu
-Grundlage für zuverlässige Antworten
10. Transparente Protokolle
-Alle Chats und Anrufe werden dokumentiert und transkribiert
-Funktionsaufrufe und Ergebnisse sind einsehbar
-Kommentarfunktion für interne Hinweise
11. Kostenübersicht
-Kosten pro Bot, Modell und Zeitraum klar aufgeschlüsselt
-Vergleich und Analyse beliebiger Zeiträume
-Gesamtkosten werden automatisch berechnet
YOUNEA entwickelt sichere, skalierbare und DSGVO-konforme KI-Lösungen für Unternehmen in Europa. Mit LuxAIaaS ermöglicht YOUNEA Firmen, KI schnell und einfach in ihre eigenen Produkte und Prozesse zu integrieren – vollständig im eigenen Branding.
Firmenkontakt
YOUNEA S.à r.l.
Maurice Voigt
Esplanade de la Moselle 17
6637 Wasserbillig
+352 / 2704 8729
https://www.younea.ai
Pressekontakt
YOUNEA S.à r.l.
Sarina Grosz
Esplanade de la Moselle 17
6637 Wasserbillig
+352 / 2704 8729
https://www.younea.lu
