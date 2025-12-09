LuxAIaaS – Die Whitelabel KI-Plattform für Unternehmen

Luxemburg, 09.12.2025 – Mit LuxAIaaS stellt YOUNEA eine Whitelabel-Plattform vor, mit der Unternehmen eigene KI-Agenten, Chatbots und Voicebots unter ihrer eigenen Marke anbieten können. Die Plattform macht moderne KI-Technologie einfach nutzbar und gibt Firmen volle Kontrolle über Funktionen, Design und Daten. LuxAIaaS wurde entwickelt, um Unternehmen eine klare, flexible und sichere Lösung zu bieten – egal ob für Kundenservice, Verkauf, interne Prozesse oder den Aufbau eigener KI-Produkte.

„Mit LuxAIaaS wird moderne KI für jedes Unternehmen einfach, sicher und sofort einsetzbar.“ – Maurice Voigt, Geschäftsführer von YOUNEA

Die wichtigsten Funktionen von LuxAIaaS

1. Whitelabel-Lösung

Unternehmen nutzen die Plattform vollständig in ihrem eigenen Erscheinungsbild:

-Eigenständiger Webshop zum skalierbaren Verkauf der Agents – auch für zusätzliche Leistungen wie z. B. Schulungen geeignet

-Eigene Domain, Logo, Farben, Avatare

-Integriertes Affiliate-System

-Komplett anpassbare Webseite mit eigenen Texten und Markenbotschaften

2. Einfaches Wallet-System

-Grundgebühr und Nutzungsabrechnung komplett automatisiert

-Pay-as-you-Go-Abrechnung

-Zahlbar per Kreditkarte

-Guthaben kann manuell oder automatisch aufgeladen werden

-Transaktionen und Nutzungskosten sind jederzeit einsehbar

3. Automatische Prompt- und Wissensaufbereitung

-Anweisungsgenerator: hilft bei der Erstellung neuer Prompts aus einer einfachen Beschreibung

-Wissensdatenbank-Assistent: strukturiert große Dokumente und Texte und macht sie für die KI nutzbar

4. Flexible Chatbot-Konfiguration

-Willkommensnachricht und Hauptprompt frei anpassbar

-DSGVO-konforme Speicherzeiten einstellbar

-Anzeige aller verbundenen Funktionen

-Wahl zwischen verschiedenen State-of-the-Art-Sprachmodellen

-Individuelles Design: Sprache, Name, Avatar, Farben

-Einfache Einbindung per Script, iFrame oder QR-Code

-Änderungen können sofort live getestet werden

5. Voicebot-Konfiguration

-Rufnummerauswahl während des Buchungsprozesses

-aktuell 6 verschiedene Ländervorwahlen möglich

-Anpassbare Begrüßungen, Prompts und Stimmen

-Integration eigener Stimmen

-Call-Einstellungen wie Dauer, Tageslimit und parallele Anrufe separat einstellbar

-Web-Testanrufe für Inbound sowie integrierte Outbound-Funktion

-Übersicht aller wichtigen Daten, inklusive Telefonnummer

6. Optionaler Outbound-Manager

-Kann automatisiert Outbound-Calls steuern

-Aufbau und Anpassung eigener Workflows für Wiedervorlagen

-Einspeisung großer Datenmengen

-Agent kennt bei einem Outbound-Call alle Daten des Kunden und kann ihn mit dem passenden Namen ansprechen

7. API- und CRM-Anbindungen

-Integration jedes Systems mit vorhandener API-Schnittstelle

-Datenabruf und Dateneintragungen möglich

-Ideal für automatisierte Abläufe und interne Workflows

8. Integrierter Kalender

-Terminbuchungen mit automatischer Verfügbarkeitsprüfung

-Einbindung von Google-, Calendly-, Microsoft- und Apple-Kalendern

9. Wissensdatenbank

-Einfacher und eigenständiger Upload von Dateien wie .txt, .pdf oder .docx

-Bot greift während des Gesprächs direkt darauf zu

-Grundlage für zuverlässige Antworten

10. Transparente Protokolle

-Alle Chats und Anrufe werden dokumentiert und transkribiert

-Funktionsaufrufe und Ergebnisse sind einsehbar

-Kommentarfunktion für interne Hinweise

11. Kostenübersicht

-Kosten pro Bot, Modell und Zeitraum klar aufgeschlüsselt

-Vergleich und Analyse beliebiger Zeiträume

-Gesamtkosten werden automatisch berechnet

YOUNEA entwickelt sichere, skalierbare und DSGVO-konforme KI-Lösungen für Unternehmen in Europa. Mit LuxAIaaS ermöglicht YOUNEA Firmen, KI schnell und einfach in ihre eigenen Produkte und Prozesse zu integrieren – vollständig im eigenen Branding.

Firmenkontakt

YOUNEA S.à r.l.

Maurice Voigt

Esplanade de la Moselle 17

6637 Wasserbillig

+352 / 2704 8729



https://www.younea.ai

Pressekontakt

YOUNEA S.à r.l.

Sarina Grosz

Esplanade de la Moselle 17

6637 Wasserbillig

+352 / 2704 8729



https://www.younea.lu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.