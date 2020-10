LUX GLENDER ULTRA SAFE. Mit diesem Licht-im-Handlauf System können sich jetzt Deutschlands Städte gegen zunehmenden Vandalismus schützen

Ein gezielt eingesetztes Licht-im-Handlauf System bringt Sicherheit, Ästhetik und Vertrauen in die dunkelsten Plätze einer Stadt.

LUX GLENDER – Das innovative Licht-im-Handlauf-System: ästhetisch, energieeffizient und Vandalen-Sicher

Nicht erst seit Corona sind viele Großstädte in Deutschland von zunehmenden Vandalismus-Attacken betroffen.

Schlecht oder nicht beleuchtete öffentliche Plätze, dunkle Fuß- oder Radwegübergänge, diffus beleuchtete Brücken oder nicht beleuchtete Tiefgaragen Ab -oder Aufgänge

ermöglichen ein ungestörtes Treiben der Zerstörung von öffentlichem und privaten Eigentum.

Dunkle unbeleuchtete Plätze sind dabei magnetischer Anziehungspunkt und geradezu ideal geeignet, um dabei nicht erkannt zu werden.

Die damit immer wieder verbundenen Instandsetzungskosten bringen viele Stadtkämmerer angesichts der klammen Kassenlagen zunehmend ins Schwitzen.

Mit ihrem neuen innovativen “Licht-im-Handlauf-System” ULTRA SAFE hat die Fa. LUX GLENDER GmbH nun eine unkaputtbare Verbindung von Edelstahl Handläufen und LED-Licht entwickelt.

Sicherheit und ästhetische Funktionalität wurde zeitgemäß verbunden und zeichnet sich durch eine umweltfreundliche LED-Technologie und die einfache Installationsweise aus.

Die Baden-Württembergische Ideenschmiede hat dieses System speziell für den öffentlichen Raum entwickelt.

Es schützt dank seiner rundum vergossener Abdeckung nicht nur gegen mutwillige Zerstörung, auch Umwelterosionen und Spritzwasser / Meerwasser haben keine Chance mehr.

“Dies garantiert eine langlebige Ästhetik im Geländer-Bau”, hebt LUX GLENDER Geschäftsführer Alexei Keller hervor.

LUX GLENDER ist einer der ersten deutschen Anbieter und Hersteller von hochwertigen Edelstahl LED-Handläufen, die Umweltschutz, Sicherheit und Ästhetik auf einzigartige Weise vereinen.

Das mit mehreren Preisen ausgezeichnetes Komplettsystem findet überall dort Anwendung, wo Licht und Handläufe benötigt werden:

als Treppenbeleuchtung, Brückenbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung, Fuß- und Radwegbeleuchtung, in Senioren Residenzen, Hotels oder im privaten Heim.

Ohne Streuverluste werden Treppen und Wege sicher und punktgenau ausgeleuchtet.

Auch in Situationen mit geringem Platzangebot (z.B. auf Brücken) oder als Akzentbeleuchtung sind LED-Handläufe eine probate Lösung.

Ästhetik und einfache Installationsweise punkten bei den Architekten.

Beleuchtete Edelstahl-Handläufe setzen sich zunehmend als sinnvoller Trend in der Architektur durch.

Jedoch war der Bau bislang sehr aufwendig und entsprechend teuer. Hier punktet das ausgeklügelte Komplettsystem LUX GLENDER durch seine einfache Installationsweise.

Es werden nur noch wenige Komponenten benötigt, die ineinandergreifen und sich ganz nach Projektanforderung im Baukastensystem zusammenstellen lassen.

Mit nur einem System für alle Beleuchtungsbedürfnisse bieten sich Architekten und Lichtplanern unendlich viele ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten.

Alle Materialien, Bau- und Zubehörteile sowie LED-Lösungen des LUX GLENDER Systems werden ausschließlich von ausgewählten Unternehmen innerhalb Deutschlands und der EU bezogen. “Hier finden wir stabile Produktionsbedingungen, lokale Partner und hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter”, erklärt Alexei Keller. “

Nur so können wir beste Qualität und technisch zuverlässige DIN- bzw. EN-konforme Systeme und Bauteile garantieren.”

Weitere Infos und technische Details unter: www.lux-glender.com

LUX GLENDER hat sich zur Aufgabe gemacht mit seinem ” Licht- im-Handlauf System” den Städteplanern, Lichtplanern und Architekten ein modernes LED-Handlauf Systems an die Hand zu geben. Dabei spielen die Funktionen: Sicherheit, Ästhetik, Design, Energieeffizienz eine entscheidende Rolle.

Alle 3 Systeme: BASIC, SAFE und ULTRA SAFE sind “Made in Germany” und 100 % maßhaltig, umweltfreundlich und nachhaltig.

Da durch die hochwertigen LED s der Energieverbrauch stark reduziert wird.

Mit wenig Aufwand können auch weitläufige Strecken Vandalen-Sicher und mit nur einer Stromeinspeisung verwirklicht werden.

Das einfache Steuern und Ändern des Lichtaustritts und der simple und schnelle Aufbau sprechen für sich.

Das System entspricht den Normen für barrierefreies Bauen und bietet in 3 Ausführungen für jede Herausforderung die richtige Lösung: BASIC, SAFE oder ULTRA SAFE

Firmenkontakt

LUX GLENDER GmbH

Ludmila Keller

Markomannenstrasse 11

70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 47078800

lk@lux-glender.com

http://www.lux-glender.com

