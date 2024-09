Lust an Zukunft – auch Kinderlachen-Eifel war dabei!

Deutschlandweit gab es die Initiative „Lust an Zukunft – Das Miteinander mitgestalten“ in über 2000 DM-Filialen, bei der Initiativen aus den Bereichen „Gesundheit, Gesellschaft, Ökologie sowie Soziales und Kultur“ unterstützt werden sollten. Dafür wurden jeweils zwei Lokale Vereine und ähnliches ausgewählt, die die Chance hatten eine Spende im Wert von bis zu 600 EUR zu erhalten, wenn sie von den Kund*innen genug Stimmen erhielten. Auch wir – Kinderlachen-Eifel e.V. – waren bei dieser Initiative dabei. In einer der DM-Filialen in Bitburg konnte für uns abgestimmt werden – nun dürfen wir uns über eine Spende von 400 EUR freuen, die wir in unsere zukünftigen Projekte, Freizeiten und ähnliches investieren können. Die Übergabe der Spende fand in der DM-Filiale durch den stellvertretenden Marktleiter Marcel Rupprecht statt und wurde von Sophie Morbach und Sophie Treptau in Empfang genommen. Wir freuen uns, mit dieser Spende Gutes für unsere Zukunft zu tun und allen Kindern, egal wer sie sind, Ferien zu ermöglichen.

Der Verein Kinderlachen-Eifel e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Angebot an Freizeiten, Reisen und Beratung für Kinder und Jugendliche anzubieten.

Dabei steht bei uns vor allem die soziale Förderung im Vordergrund. Unter Ausschöpfung vieler Fördermittel und Spenden wollen wir auch Kinder und Jugendliche aus wirtschaftlich schwachen Haushalten mit in unser Programm einbeziehen. ALLE Kinder und Jugendliche ob mit Migrationshintergrund oder ohne, mit Beeinträchtigungen oder ohne, aus Familien mit viel oder wenig Geld – ALLE sollen gleichwertig teilnehmen können.

Besonderen Augenmerk legen wir als Verein aber darauf, dass unsere Programme zum Großteil durch Jugendliche entwickelt werden und auch umgesetzt werden.

Auch bei der Besetzung unseres Vorstandes legen wir sehr viel Wert darauf, dass unsere Jugendlichen dort in großer Zahl vertreten sind.

