LUOX Energy feiert einjähriges Jubiläum mit einem Anstieg des Endkundengeschäfts bei Windkraft, PV und Wasserkraft

Vor genau zwölf Monaten ging LUOX Energy als neue Endkundemarke der Lumenaza GmbH an den Start. Seither hat sie sich mit ihren transparenten und kosteneffizienten Angeboten einen Namen gemacht: sowohl im Bereich der Strom-Direktvermarktung als auch mit ihren dynamischen Stromtarifen.

Die Direktvermarktung von Windkraft war mit zusätzlichen 50 MW Anlagenleistung seit dem Marken-Launch der größte Wachstumsfaktor im Endkundengeschäft. Für PV Anlagen sind seit Jahresbeginn 5 MW hinzugekommen. Das von LUOX Energy und Lumenaza vermarktete Anlagenportfolio umfasst heute kumuliert 205 MW installierte Leistung – und deckt, neben PV, Windkraft und Biogas seit neustem auch Wasserkraft ab. Neue Projekte wie die geplante Kooperation mit HEMS-Anbietern oder die automatische Abregelung von Erzeugungsanlagen bei negativen Strompreisen versprechen ein spannendes zweites Jahr der Marke LUOX Energy.

Faire Konditionen durch digitale Effizienz

Der Launch der neuen Marke im Juli 2024 hat dem langjährigen Endkundengeschäft der Lumenaza GmbH ein neues eigenständiges Markenprofil verliehen. Seither stehen mit LUOX Energy ein frischer Auftritt und ein geschärftes Leistungsversprechen im Fokus: transparente Konditionen und volle Flexibilität ohne Risikoaufschläge.

Dr. Christian Chudoba, Geschäftsführer und Gründer der Lumenaza GmbH erklärt, was LUOX Energy von anderen Anbietern unterscheidet: „Wir nutzen nicht irgendeine Plattform. Wir haben sie selbst gebaut – und zwar so, wie wir es uns selbst als Anlagenbetreiber wünschen würden: wirtschaftlich profitabel, transparent und ohne versteckte Kosten, die mit der Marktentwicklung stark ansteigen.“

Das nachhaltige Vertrauen der Direktvermarktungs-Kund:innen und ihr positives Feedback bestätigt den kundenorientierten Ansatz und die starke Entwicklung der Marke. Die größten Wachstumsimpulse für LUOX Energy kamen durch die Direktvermarktung von erneuerbarem Strom für Gewerbe- und Industriekunden.

Andere relevante Faktoren sind die verbesserten Rahmenbedingungen für die Direktvermarktung seit dem Solarspitzengesetz und die stark ansteigende Preisvolatilität am Strommarkt.

Ausblick für Stromkund:innen: Kooperation mit HEMS-Anbietern

Um den Einstieg für Stromkund:innen weiter zu vereinfachen, strebt LUOX Energy derzeit eine mögliche Integration seines dynamischen Stromtarifs in den Benutzeroberflächen von HEMS- und Batteriespeicheranbietern wie zum Beispiel FENECON oder E3/DC an. Das soll es Kund:innen künftig erlauben, den Tarif LUOX Dynamisch für ihre Speicher und Verbrauchsgeräte und langfristig auch LUOX Direktvermarktung für ihre PV-Anlage direkt in der gewohnten Systemoberfläche zu bestellen. So können sie das volle wirtschaftliche Potenzial ihrer Anlagen und Batteriespeicher nutzen.

LUOX Energy arbeitet zudem an Lösungen für Behind-the-Meter-Gewerbespeicher, die von einer Kombination aus Direktvermarktung und dynamischem Stromtarif profitierenkönnen.

Ausblick für Anlagenbesitzer:innen: automatische Abregelung von Erzeugungsanlagen bei negativen Strompreisen

Durch die starke Zunahme von negativen Strompreisen in diesem Jahr, müssen Anlagenbetreiber:innen ohne smarte Speicherstrategie starke Einnahmeverluste hinnehmen. Lumenaza arbeitet daher derzeit an einer möglichen Lösung, welche es LUOX Energy ermöglichen könnte, betroffene Anlagen im Interesse ihrer Betreiber:innen in Zeiten mit negativen Marktpreisen automatisch abzuregeln.

Erste Großanlagen-Tests verliefen erfolgreich; die flächendeckende Umsetzung ist bis zum Ende des Jahres 2025 geplant.

Als Endkundenmarke der Lumenaza GmbH bündelt LUOX Energy mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Stromvermarktung aus erneuerbaren Energien und ermöglicht es Kund:innen, wirtschaftlich von Preisschwankungen am Strommarkt zu profitieren. Mit LUOX Direktvermarktung verkaufen Anlagenbetreiber:innen ihren erneuerbaren Strom aus Photovoltaik, Windkraft, Biogas und Wasserkraft gewinnbringend zum Börsenstrompreis – bei minimalen Kosten und transparenten Konditionen. Mit dem dynamischen Stromtarif LUOX Dynamisch nutzen unsere Stromkund:innen Zeitfenster, in denen der Börsenpreis günstig ist, um ihre Energiekosten zu senken. Unser gemeinsames Ziel: Eine Zukunft, die auf 100 % grüner Energie basiert. Für die Menschen. Für den Planeten.

Die Berliner Lumenaza GmbH entwickelt seit 2013 eine modulare Energie-Softwareplattform, mit der Versorger dezentrale, grüne Stromangebote effizient vermarkten können. Unter der Marke LUOX Energy bietet das Unternehmen seit 2024 auch eigene Endkundenprodukte an – darunter ein dynamischer Stromtarif und die Direktvermarktung von Ökostrom. LUOX steht für digitale, transparente und klimafreundliche Energieversorgung ohne lange Vertragsbindung.

